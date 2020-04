Oppo Find X2 Lite vazamento de imagens e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Oppo em breve acompanhará seus smartphones Find X2 e X2 Pro com um 5G mais barato equivalente, o Oppo Find X2 Lite.

Isso é de acordo com um conjunto vazado de renderizações de imprensa e especificações que apareceram online.

Supostamente, ele virá com um processador Qualcomm Snapdragon 765 de 2,3 GHz, que usa um modem Snapdragon X52 5G integrado. Ele terá 8GB de RAM também - uma quantidade decente para um aparelho de gama média.

Haverá 128 GB de memória interna, e isso é dito ser o seu lote, pois falta um slot para cartão microSD.

Espera-se que uma câmara de quatro lente seja alojada na parte traseira, com o sensor principal a chegar a 48 megapixels. Os outros consistirão em uma câmera grande angular 8 megapixels, além de duas câmeras 2 megapixels para profundidade e macro.

A câmera frontal será 32 megapixels.

Uma bateria 4,025mAh executará o show e será capaz de carregar rapidamente através de um carregador de 30W. O

próprio ColorOS 7.0 do Oppo será sobreposto no Android 10, é reivindicado. Com WinFutureadivinhando o preço em torno de €499 (cerca de £440).

As opções de cores serão preto e branco, também revela.

Ainda não temos certeza de quando o Oppo Find X2 Lite será revelado, especialmente considerando as circunstâncias atuais, mas manteremos você informado nas próximas semanas.