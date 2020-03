Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo lançou oficialmente o Oppo Find X2, é um novo smartphone topo de gama, que pretende levar o telefone sem moldura para o próximo nível.

O Find X original foi um dos primeiros a aparecer com uma câmera pop-up, deixando a tela livre de entalhes, mas agora a Oppo mudou para um design perfurado, com o Find X2 e o Find X2 Pro.

Mas é na tecnologia de exibição principal que a Oppo quer avançar. Ele oferece uma taxa de atualização de 120Hz e uma taxa de amostragem de toque de 240Hz, desejando atrair os jogadores, dizendo que este telefone lhes dará a vantagem.

O monitor de 6,7 polegadas possui uma resolução Quad HD + (3168 x 1440, 513ppi), que é compatível com HDR10 + de 10 bits, por isso também deve oferecer ótimas cores. A Oppo diz que irá melhorar a qualidade HDR10 + e que também inclui suavização de movimento de seu processador dedicado. Isso usará a inserção de quadros para tentar suavizar o conteúdo em taxas de quadros mais baixas. Teremos que ver isso em ação, porque isso poderia levar ao temido efeito da novela, onde nada parece natural.

Também existem alto-falantes estéreo duplos no dispositivo para melhorar a experiência da mídia.

Na parte traseira, há um sistema de câmera tripla, composto por uma teleobjetiva de 13 megapixels, uma câmera ultra larga de 48 megapixels e uma câmera principal de 48 megapixels no Oppo Find X2 Pro, com a câmera principal usando o sensor IMX689, que a Oppo diz ser exclusivo para isso. Como é um sensor de 1 / 1.4in, o tamanho maior do sensor deve levar a imagens de maior qualidade.

A telefoto oferece zoom óptico híbrido 10X, além de oferecer suporte a funções macro. A câmera também suporta captura bruta de 12 bits, permitindo editar suas imagens no seu PC.

A Oppo também está impulsionando a estabilização em seu vídeo, bem como o modo HDR ao vivo, querendo tornar o vídeo pop para obter melhores resultados. Isso é suportado por três microfones no dispositivo, oferecendo zoom de som e redução de ruído do vento. Ele também vem com o aplicativo So Loop, que deseja fornecer a você poder de edição de vídeo no seu bolso.

É claro que o telefone suporta 5G, graças ao modem Qualcomm X55, emparelhado com o Qualcomm Snapdragon 865, com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento no Find X2 Pro e 256 GB no Find X2 comum.

Procurando melhorar ainda mais a experiência da bateria, a Oppo está colocando o SuperVOOC 2.0 no Find X2, suportando carregamento de 65W. Isso carregará a bateria de 4260mAh para 100% em 38 minutos. Isso ocorre porque o Oppo usa duas células na bateria, para que ele possa gerenciar a bateria de carregamento, juntamente com as tecnologias de refrigeração.

O telefone oferece proteção contra água IP68.

Os modelos Oppo Find X2 virão com o ColorOS 7.1, que a Oppo diz ser a melhor versão de seu sistema operacional até agora, instalada no Android 10. Ele oferecerá o modo escuro e todas as funções de segurança mais recentes.

O telefone será lançado em duas versões, o Find X2 e o Find X2 Pro . O Find X2 terá uma câmera com especificações um pouco mais baixas, uma classificação de proteção IP54 mais baixa e uma bateria menor de 4200mAh.

Custará £ 1099 ou € 1199 para o Find X2 Pro (12GB, 512GB) e £ 899 ou € 999 para o Find X2 (12GB, 256GB).