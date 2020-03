Especificações do Oppo Find X2 Pro vazam na véspera do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo não se intimida em falar sobre o Oppo Find X2, o dispositivo que está sendo lançado para lançamento em 6 de março . Já foi confirmado que o telefone terá uma tela de 120Hz - que pode ser executada em resolução máxima -, além de ser um painel OLED de 10 bits.

Também está confirmado que ele terá carregamento de 65W e que haverá um arranjo triplo de câmera na parte traseira, incluindo um zoom de periscópio. A empresa chegou ao ponto de confirmar que haverá uma versão regular e o modelo Pro.

A empresa se gabou de uma resolução de 3K, embora pareça estar inventando termos para aplicar a sua própria folha de especificações, pois é um monitor Quad HD + que é bastante comum.

Além da própria máquina de propaganda da empresa, agora temos uma lista completa de especificações para o Find X2 Pro - e isso não inclui uma câmera selfie com exibição insuficiente, como havia sido divulgado. Em vez disso, é um furo de 32 megapixels.

O telefone ficará na plataforma Qualcomm Snapdragon 865 , oferecendo 5G para a mais recente conectividade rápida. Ele terá 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

A tela é de 6,7 polegadas, com uma resolução de 3168 x 1440 pixels. O Oppo parece estar chamando isso de 3K (com base nos 3000 pixels horizontais). A maioria dos outros chama isso de Quad HD + e vale a pena notar aqui que o Samsung Galaxy S20 + (também 6,7 polegadas) é basicamente o mesmo em 3200 x 1440 pixels - portanto, não caia no negócio de 3K.

Diz-se que a bateria é uma célula de 4260mAh, mas com esse carregamento rápido pode chegar a 100% novamente em 38 minutos.

Movendo-se para as câmeras na parte de trás do telefone, há um arranjo triplo de câmeras composto pela câmera principal de 48 megapixels (Sony IMX 689), uma câmera ultralarga de 48 megapixels (Sony IMX 586) e uma telefoto de 13 megapixels, oferecendo Zoom óptico híbrido 10X.

O telefone chegará em vários acabamentos, incluindo preto cerâmico e couro laranja vegan, sendo a cerâmica um pouco mais pesada, com 208g.

Mencionamos que existe um modelo regular do Find X2, e ele não terá os mesmos sensores de câmera, portanto, haverá um menor aumento na traseira.

Esses dispositivos, naturalmente, virão com o ColorOS e o que não podemos tirar dessas especificações é como será a experiência. Grandes especificações, sim - mas a Oppo pode oferecer desempenho geral?