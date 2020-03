Realme 6 e 6 Pro lançados: quase-flagships de valor impressionante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Realme divulgou uma nova série de telefones ultracomponentes e baratos, chamados Realme 6 e Realme 6 Pro, com os dois dispositivos da série compartilhando semelhanças.

Alguns recursos desses dispositivos de orçamento não estão muito longe do que consideraríamos emblemática, talvez daqui a um ano. O grande ponto de discussão, talvez, é a grande tela na frente, que possui uma pequena câmera de perfuração e uma impressionante taxa de atualização de 90Hz.

Além disso, a Realme equipou os dois modelos com resposta de toque de 120Hz na camada da tela de toque, para garantir que eles fiquem fluidos e rápidos.

A diferença entre os dois modelos é que o Realme 6 comum possui uma tela LCD fullHD + IPS de 6,5 polegadas, enquanto o Realme 6 Pro tem 6,6 polegadas (também IPS / LCD e fullHD +).

Provavelmente, o maior fator de diferenciação é o processador usado dentro dos telefones. O Realme 6 Pro usa o mais recente processador 720G do Snapdragon, que deve ser rápido o suficiente para lidar com praticamente tudo o que você pode usar.

Quanto ao Realme 6 comum, que vem com o Helio G90T da Mediatek, mais barato.

O modelo Pro também possui um sistema de câmera com som mais impressionante. Possui câmeras regulares, telefoto e ultra-larga, além de um sensor macro. O Realme 6 não possui a câmera telefoto e possui dois sensores de fundo para macro e profundidade.

Eles executam o Android 10 , mas com a interface do usuário Realme da Realme no topo. Sem vê-lo, não temos certeza se essa é apenas uma versão com nova marca do ColorOS da Oppo , mas, normalmente, o Realme usa o mesmo software que o Oppo.

Ambos os dispositivos também possuem bateria de 4.300 mAh, equipada com o carregamento VOOC de 30W da Oppo, para tempos de recarga rápidos que serão praticamente idênticos ao OnePlus Warp Charge, oferecendo uma carga completa de 0 a 100 em menos de uma hora.

A diferença mais visual entre os modelos regular e Pro é a cor. O RealMe 6 vem nas variantes Comet Blue e Comet White (acima), enquanto o Pro possui Lightning Orange e Lightning Blue.

O Realme 6 regular estará à venda em 11 de março na Índia, com preços a partir de 12999 rupias indianas para o modelo de 4GB / 64GB (equivalente a £ 138), que é um preço semelhante ao menos poderoso Moto G8 Plus. Os modelos de 6GB / 128GB e 8GB / 128GB também estarão disponíveis para Rs. 14999 e Rs. 15999

O modelo Pro estará à venda dois dias depois em 13 de março, com preços a partir de Rs. 16999 (equivalente a £ 181) para a versão de 6 GB / 64 GB. O Realme 6 Pro também vem com os modelos de 6GB / 128GB e 8GB / 128GB para Rs. 17999 e Rs. 18999, respectivamente.

O fabricante diz que os telefones estarão disponíveis em outros mercados globais; na Europa e no Sudeste Asiático nos próximos meses.