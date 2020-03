Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando a Oppo introduziu o Find X em 2019 , era um desses telefones "uau", graças à sua unidade de câmera mecanizada pop-up, coisas que nunca vimos antes. Para 2020, é uma história diferente, o seguimento Find X2 abandonando a abordagem mecanizada no lugar de uma solução de câmera perfurada .

Ainda é grande a notícia de que existem duas variantes na série: o Oppo Find X2 e o X2 Pro. Então, qual é a diferença entre os dois e qual deles será mais adequado às suas necessidades?

Find X2: IP54 resistente a poeira / X2 Pro: IP68 resistente a poeira e água

Encontre apenas o X2: acabamento Ocean / apenas o X2 Pro: Orange em couro vegan

Find X2: 164,9 x 74,5 x 8,0 mm (196g de cerâmica / 187g de vidro)

Find X2 Pro: 165,2 x 74,4 x 8,8 / 9,5 mm (cerâmica / couro vegan)

Find X2 Pro: 207g (cerâmica) ou 200g (couro vegan)

Ambos os dispositivos: Scanner óptico de impressão digital na tela

Fisicamente, os modelos Find X2 e Pro estão muito próximos de serem idênticos. O Find X2 é um pouco mais estreito e mais curto que o Pro, e é visivelmente mais fino e mais leve, seja para o acabamento de vidro Ocean ou para a cerâmica.

O Pro vem em cerâmica "preta" (é mais cinza, na verdade) e "laranja" em sabores de couro vegano. A opção de couro é cerca de um milímetro mais grossa que a cerâmica, mas também cerca de 7g mais leve.

Onde o Pro aumenta um pouco as coisas é com sua resistência, dada a sua classificação IP68, o que significa que ele pode sobreviver à submersão na água. O padrão Find X2, no entanto, com sua classificação IP54, foi projetado apenas para resistir a poeira e respingos.

Ambos os modelos possuem um scanner óptico de impressão digital na tela, como é a tendência atual.

Ambos os dispositivos: tela OLED de 6,78 polegadas, proporção de 19,8: 9, resolução de 3168 x 1440

Ambos os dispositivos: taxa de atualização de 120Hz, taxa de amostra de toque de 240Hz (4,2ms)

Ambos os dispositivos: HDR10 +, brilho de 800nit, cores de 10 bits

O Find X2 e o Pro apresentam a mesma tela. Não há nenhum caso de um dispositivo ter uma tela menor que o outro para segregar seu valor. E queremos dizer a mesma tela: a mesma resolução, o mesmo brilho, o mesmo tudo.

Isso significa um painel OLED de 6,78 polegadas com resolução QHD + e taxa de atualização de 120Hz. Isso é quatro vezes a atualização de muitos telefones atuais para uma experiência super suave. A taxa de resposta difícil de 240Hz também deve reduzir o atraso para jogos com maior capacidade de resposta.

Ambos os modelos introduzem a inserção de quadros para tornar os vídeos mais suaves, um truque que as TVs há muito oferecem. No entanto, não é possível desativar isso, diz Oppo, por isso, se você achar que seus filmes do Netflix estão começando a parecer uma novela de Lille, provavelmente é por isso.

Ambos os dispositivos: processador Qualcomm Snapdragon 865

Ambos os dispositivos: 12 GB de RAM (LPDDR5)

Ambos os dispositivos: modem Qualcomm X55 5G (não há modelos 4G disponíveis)

Localizar X2: capacidade da bateria de 4.200mAh / X2 Pro: 4.260mAh (célula dupla)

Ambos os dispositivos: SuperVOOC 2.0, carregamento rápido a 65 W, sem carregamento sem fio

Existem semelhanças e diferenças quando se trata do poder principal. Os modelos Find X2 e Pro possuem o processador Snapdragon 865 da Qualcomm, o que significa a melhor potência da categoria no momento do lançamento. Ambos têm até os mesmos 12 GB de RAM.

Ambos os modelos terão o modem X55 da Qualcomm, pois ambos serão apenas de 5G. Nenhum modelo 4G disponível estará disponível na Europa, mesmo que a Oppo projete esses aparelhos para outros territórios.

Na parte frontal da bateria, é um conto semelhante: o Find X2 tem uma bateria de 4.200mAh, o Pro é um pouco mais amplo, a 4.260mAh. Dado que às vezes as baterias perdem sua marca de capacidade máxima, a diferença entre as duas deve ser insignificante.

Ambos os modelos de bateria são de célula dupla, ou seja, duas baterias com metade da capacidade total. Esse design significa que é possível um carregamento mais rápido, sem o risco de superaquecimento ou inchaço excessivo. No caso do Find X2 e do Pro, isso significa que o SuperVOOC 2.0 está presente, com seu carregador de 65W na caixa, que oferece recargas super-rápidas. A Oppo afirma que o Pro pode carregar da bateria descarregada até a bateria cheia em apenas 38 minutos.

Encontre X2: sistema de câmera traseira tripla

Principal: 48MP (sensor Sony IMX586), abertura f / 1.7 Zoom: 13MP, f / 2.2, 3x óptico (5x híbrido), OIS Ultra-amplo: proporção de 12MP 16: 9, f / 2.2

X2 Pro: sistema de câmera traseira tripla

Principal: 48MP (Sony IMX689), f / 1.8, Raw de 12 bits, PDAF Omnidirecional, OIS Zoom periscópio: 13MP, f / 3.0, zoom 5x (10x híbrido), OIS Ultra amplo: 48MP, f / 2.2

Ambos os dispositivos: câmera selfie de 32 MP

A maior área de diferença entre os dois telefones é o arranjo da câmera. Embora ambos tenham unidades triplas de câmera traseira, essas câmeras são bem diferentes.

Vamos começar com o Find X2 Pro, que possui a configuração mais avançada dos dois. Seu sensor principal é de 48 megapixels, que utiliza processamento de pixel quatro em um para gerar imagens de 12 megapixels. Importante, porém, é um sensor Sony IMX689 - a primeira vez que vimos um em um telefone - que é maior que a média, para adsorver melhor a luz para obter um sinal mais limpo e uma melhor qualidade resultante.

Além disso, esse sensor possui uma ampla faixa dinâmica e pode até capturar arquivos brutos de 12 bits - o tipo de captura em nível profissional que você esperaria encontrar em uma câmera DSLR (embora não haja como editar isso no próprio telefone) com todo o potencial, o que é bastante estranho). Além disso, todos os pixels na superfície do sensor podem ser usados para o foco automático com detecção de fase (PDAF), não apenas os 3% comuns de pixels, como na maioria dos outros sensores PDAF.

A segunda câmera do Pro é a mesma encontrada na Reno 10X da empresa: um zoom de periscópio, capaz de aplicar zoom óptico de 5x para fazer o sujeito parecer muito mais próximo no quadro, ou zoom híbrido de 10x por combinação de óptica e processamento. Há estabilização ótica de imagem (OIS) para manter as coisas estáveis, mas, caso contrário, esta câmera é uma unidade familiar.

Por fim, o Pro possui uma lente ultra-larga sobre um sensor de 48 megapixels. É um sensor mais genérico, não uma duplicata do evento principal da Sony.

Em comparação, o Find X2 ignora o sensor Sony mais avançado, mas ainda possui um principal de 48MP aqui, com o mesmo tipo de processamento quatro em um para uma saída de 12MP. Você não terá o mesmo grau de capacidade de foco automático, nem o mesmo alcance dinâmico e captura de 12 bits. Suspeitamos que isso não importe para a maioria dos atiradores casuais.

A segunda câmera do X2 também é um zoom, mas um espelho disso no Oppo Reno 2 . Esta solução de 13MP pretende oferecer lente zoom de 5x, mas isso é híbrido, a capacidade óptica é realmente menor.

Por fim, o X2 possui uma câmera Video, que é grande angular, mas projetada em um formato 16: 9, para que você possa capturar diretamente essa proporção de aspecto cinematográfico. Estamos um pouco surpresos que essa opção não tenha chegado ao Pro como quarta câmera traseira.

Então aí está: todas as câmeras . A única coisa de que não gostamos nessas câmeras é o significado da saliência na parte traseira dos dois dispositivos Find X2. É tão significativo que a oscilação da mesa é excessiva.

Data de lançamento: Início de maio de 2020

Encontre X2: £ 899 ou € 999

Encontre X2 Pro: £ 1099 ou € 1199

Como seria de esperar, o modelo Pro da série Find X2 custará mais do que o normal, com ambos indo atrás daqueles verdadeiros preços ultra premium. O Find X2 regular custará £ 899 no Reino Unido ou € 999 na Europa para 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O modelo Pro custa um pouco mais: £ 1099 no Reino Unido ou € 1199 na Europa por 12 GB de RAM e um robusto armazenamento de 512 GB.

Ambos os telefones estarão disponíveis no início de maio de 2020.