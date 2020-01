Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo lançou um de seus telefones de melhor valor no Reino Unido. O Oppo A5 2020 já está disponível na O2, Amazon e Carphone Warehouse.

Quanto ao telefone, ele oferece muito dinheiro pelo seu dinheiro, especialmente considerando o preço abaixo de 200 libras.

A equipe de design da Oppo implementou o entalhe popular no estilo gota de orvalho na frente, o que significa que a tela ocupa muito espaço e garante que a moldura nas laterais e na parte superior seja mínima. Ainda tem um queixo no fundo.

Por ser um telefone econômico, existe algum comprometimento na resolução da tela: ele possui uma tela HD 720p, em vez do full HD ou quad HD que você encontraria em smartphones mais caros.

Com 6,5 polegadas, é uma tela bastante grande, oferecendo muito espaço para assistir filmes e jogar. Além disso, ele tem o poder de continuar executando-os por algum tempo.

No interior, há uma bateria de 5.000 mAh, que é espaçosa para qualquer padrão. É tão grande que o Oppo ativou o carregamento reverso, permitindo que você o use como um banco de potência para carregar os telefones de outras pessoas, se estiverem com pouca carga.

Na parte de trás, você encontrará uma câmera quádrupla. Embora, na verdade, dois deles sejam mais atos de apoio do que atração principal.

Os dois são de 2 megapixels, com um fornecendo informações detalhadas e o outro monocromático para obter detalhes adicionais. Ambos combinam-se para permitir filtros, efeitos e desfocagem nas fotos em retrato.

As duas câmeras principais são uma câmera comum de 12 megapixels e a câmera ultra larga de 8 megapixels.

Está equipado com um Modo Ultra Noturno semelhante aos telefones mais caros, permitindo também tirar fotos mais brilhantes durante a noite.

Além disso, há um processador Snapdragon 665 emparelhado com 3 GB de RAM, o que deve significar desempenho suave e rápido, além de armazenamento de 64 GB.

Acrescente isso aos alto-falantes estéreo duplos e você terá uma potência versátil e acessível que deve acompanhar os usuários mais exigentes.

Está disponível no Reino Unido, com preços a partir de £ 169 no pré-pago ou de £ 19,20 por mês no pagamento mensalmente.