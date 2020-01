Mistério telefone Oppo com câmera selfie 44MP veio à tona

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma foto foi compartilhada on-line mostrando um smartphone inédito com a "primeira câmera do mundo" de 44 megapixels e selfie dupla.

A imagem, originalmente compartilhada por Arun Maini (mais conhecida como Mr Whos the Boss no YouTube) mostra um dispositivo ainda não lançado, mas com muitos elementos familiares.

Embora ele não tenha anunciado de que empresa é - em vez de nos pedir para adivinhar -, temos certeza de que esse dispositivo em particular está executando o ColorOS , que é a versão personalizada do Android da Oppo, encontrada apenas nos dispositivos Oppo e Realme.

Os ícones na barra de status são praticamente idênticos em estilo aos que vimos nos telefones Oppo e Realme nos últimos 12 meses, e há a aba fina na borda direita da tela, que quando arrastada revela um pequeno pop -up de atalhos rápidos.

Isso sem mencionar o layout dos botões e a grade dos alto-falantes, que parecem muito semelhantes aos que vimos da Oppo e da Realme nos últimos tempos.

Segurando um smartphone inédito no momento, com a câmera frontal FIRST 44MP Dual do mundo ...



Alguém pode adivinhar de qual empresa? pic.twitter.com/A0VhiXxJog - Arun Maini (@Mrwhosetheboss) 20 de janeiro de 2020

Se é realmente Oppo, não temos certeza de qual dispositivo é esse. O fabricante vem provocando o próximo Find X há um tempo e tem vários outros intervalos que poderia estar prestes a atualizar antes do Mobile World Congress 2020.

Claro, tudo isso é apenas suposição por enquanto, mas parece que, ao olhar para a imagem, a Oppo (ou sua submarca) está preparando um telefone com uma câmera frontal cheia de pixels. O que é isso? Isso é uma incógnita, mas mantenha os olhos abertos. Pode ser interessante.