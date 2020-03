Oppo lança versão 4G do Reno 3 Pro na Índia - chegando a outro lugar em breve?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo anunciou oficialmente seu Reno 3 Series de telefones 5G na China no final de 2019 e agora introduziu uma variante 4G do Reno 3 Pro de 6,5 polegadas para a Índia.

Implantação adicional é esperada em breve, e acreditamos que em breve teremos os aparelhos 5G no Reino Unido e na Europa

Tasleem Arif, chefe da Oppo India, anunciou a variante 4G no Twitter e também confirmou que uma versão 5G chegará ao país em devido tempo.

As versões 5G do Reno 3 Pro de 6,5 polegadas e Reno 3 de 6,4 polegadas oferecem 5G de modo duplo com quatro antenas e foram projetadas especificamente para oferecer quase a duração da bateria de um telefone 4G.

Ambos os telefones têm baterias de 4.025mAh com carregamento rápido de 30W, o que significa que você pode gastar metade da bateria em cerca de 20 minutos.

A Oppo está anunciando telefones de forma rápida e rápida no momento e exibiu os médios Reno 2 e Reno 2 Z no outono passado, enquanto lança o carro-chefe Find X2 na sexta-feira.

O Reno 2 Series encaixa embaixo do carro-chefe Reno 10x Zoom e Reno 5G (essencialmente os mesmos telefones, mas um é 4G e um é 5G).

Com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, os novos telefones chegam a US $ 487 / £ 371 para o Reno 3 padrão ou a US $ 529/436 para o Reno 3 Pro. Esses preços ficam logo acima da série Reno 2.

Ambos os dispositivos Reno 3 têm vários recursos de ponta, com telas compatíveis com 800 nit HDR10 + e suporte para Dolby Atmos - o Reno 3 também possui um fone de ouvido de ponta um pouco menor.

Mas eles são bem diferentes por dentro - como mencionamos, o Reno 3 Pro roda na nova plataforma Snapdragon de gama média, mas o Reno 3 opta pelo MediaTek Dimensity 1000 (sim, esse é realmente o nome dele). Novamente, é compatível com 5G de modo duplo.

Enquanto o Reno 3 tem uma câmera selfie de lágrima de 32 megapixels, a Reno 3 Pro de 7,7 mm de espessura tem uma versão de 32 megapixels. Infelizmente, não há câmeras pop-up aqui, como em outras versões da linha Reno.

A Reno 3 possui uma câmera principal de 64 megapixels e uma câmera de 8 megapixels de largura. O Reno 3 Pro possui uma câmera traseira mais avançada de 48 megapixels - presumivelmente usando o popular sensor Sony IMX586. Também há uma lente telefoto de 13 megapixels e uma caranga monocromática de 2 megapixels. O Reno 3 Pro também possui Estabilização Ótica de Imagem (OIS) dupla.