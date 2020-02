Evento de lançamento do Oppo Find X2: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo divulgará seu próximo telefone premium, o Find X2, em um evento em Barcelona no sábado 22 de outubro. hoje.

O evento acontecerá dois dias antes do show anual do Mobile World Congress em Barcelona e é o primeiro evento de lançamento a ser comemorado por outros como Honor, Huawei, Nokia, Sony e Motorola, entre outros.

Você será capaz de assistir ao lançamento do Oppo Finx X2 ao vivo on-line. Então, aqui está como acompanhar o evento de longe, bem como o que você pode esperar.

O evento da Oppo começará às 14:00 CET (horário local de Barcelona) em 22 de fevereiro. Aqui estão os vários horários locais em todo o mundo:

5:00 São Francisco

8h Nova York

13:00 Londres (GMT)

16:00 Moscou

18h30 Mumbai

21:00 Pequim

22:00 Tóquio

Midnight Sydney

Você pode assistir à transmissão ao vivo no canal da Oppo no YouTube e incorporaremos aqui quando estiver disponível.

Você também pode seguir a hashtag # OppoFindX2 no Twitter .

Esperamos lançar um pouco mais do que o Find X2 - continuam os rumores de que a Oppo usará o evento para lançar seu próximo smartwatch quadrado. Anteriormente, fomos tratados com uma renderização oficial do dispositivo, que usa algumas dicas do Apple Watch, mas apresenta uma tela flexível e um design curvo.

Acreditamos que ele possa ter funcionalidade de ECG desde o início, além de dois botões ao lado. E esperamos que a Oppo use seu próprio software personalizado em vez de optar pelo Wear OS do Google .

O Find X2 em si pode ser o primeiro telefone a usar a câmera selfie na tela anterior da Oppo. O telefone também utilizará a nova plataforma Snapdragon 865 da Qualcomm, de modo que poderia ser um aparelho 5G ou ter uma variante 5G.

O telefone também possui tecnologia de tela de primeira linha, com um display QHD + de 120Hz. E ele terá o sensor de imagem Sony IMX689 de 48 megapixels que vimos em outros lugares ao lado de lentes ultra grandes e zoom.

Descobriremos mais no Mobile World Congress, onde o Pocket-lint trará a você tudo o que acontece.