(Pocket-lint) - OnePlus - seguindo sua estratégia de lançamento a partir de 2022 - lançou seu novo telefone de bandeira na China antes de um lançamento global. Isso significa que temos uma imagem completa do dispositivo mais de um mês antes de ser revelado durante seu evento de lançamento internacional na Índia em fevereiro.

O OnePlus 11 5G em si é exatamente o que esperávamos que fosse após semanas (e meses) de rumores e vazamentos. E - olhando para a folha de especificações - parece que este é o telefone 'Pro' da empresa em tudo menos no nome.

Ele canta todas as notas telefônicas principais corretas, e isso significa que a plataforma Snapdragon 8 Gen 2 está dentro para garantir que o telefone seja rápido e poderoso, mantendo a idéia original do OnePlus de construir telefones "rápidos e suaves".

Isso se situa ao lado de até 16GB de RAM, que foi otimizado usando um sistema de gerenciamento de RAM desenvolvido pela OnePlus para proporcionar um desempenho fluido e responsivo em jogos ou multitarefa.

As coisas também aumentaram no lado do display, com o OnePlus usando um display LTPO de terceira geração para taxas de atualização de até 120Hz, e capacidades adaptativas para que ele possa ajustar rapidamente suas taxas de atualização com base no que é necessário para o aplicativo ou jogo sendo usado e - ao fazer isso - economizando bateria. Isso é construído sobre um painel AMOLED de 6,7 polegadas, com resolução "2K" e profundidade de cor de 10 bits.

As câmeras também foram melhoradas, com o sistema de câmera tripla liderado por um sensor primário Sony IMX980 de 50 megapixels. Há também uma câmera ultrawide de 48 megapixels e uma "lente de retrato" de 32 megapixels, com os três embutidos em uma grande protrusão circular na parte traseira.

Esta nova linguagem de design já foi - é claro - compartilhada pela OnePlus antes, e marca uma enorme mudança de direção para a empresa que tem - nos últimos anos - usado designs quadrados e retangulares de concepção mínima.

Não seria um telefone de bandeira OnePlus sem velocidades de carregamento rápidas, e por isso não é surpresa que vejamos a próxima iteração do SuperVOOC em vigor aqui também. O carregamento do SuperVOOC de 100W fará um trabalho muito leve de recarregar a bateria de 5000mAh dentro.

O OnePlus 11 5G entra em venda na China em 9 de janeiro e será anunciado para outros mercados globais durante um evento em 7 de fevereiro em Nova Delhi, Índia. Nesse momento, teremos mais detalhes sobre preços, cores e variantes de armazenamento para diferentes mercados.

