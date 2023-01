OnePlus 11 fotos vazam antes da iminente revelação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus 11 deverá ser anunciado muito em breve, e novas imagens mostram aparelhos da vida real em um ambiente de varejo.

A OnePlus tem provocado constantemente o novo telefone antes do anúncio de 4 de janeiro em seu país de origem, a China, mas agora parece que a empresa está mais pronta do que nunca - com fotos vazadas mostrando modelos de varejo no que parece ser uma loja de algum tipo.

As fotos nos dão nosso melhor olhar até agora sobre como serão os atuais telefones OnePlus 11, incluindo a confirmação daquele enorme choque de câmera na parte de trás.

Embora as características específicas de hardware do OnePlus 11 ainda não tenham sido confirmadas, estamos bastante confiantes de que ele será enviado com o chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm em seu coração, acompanhado por uma bateria de 5.000mAh com capacidade de carga rápida de 100W.

Na parte de trás, um trio de câmeras será manchete por uma câmera principal de 50 megapixels. Ao lado dessa câmera, podemos esperar uma câmera ultrawide de 48 megapixels e uma telefoto de 32 megapixels para arredondar a lomba de tamanho considerável. Ao redor da frente, uma câmera de 16 megapixels se sentará no canto de uma tela de 6,7 polegadas 1440x3216 Super AMOLED, completa com taxa de atualização de 120Hz.

Tudo isso deve ser oficializado em breve, e as expectativas já são altas para um telefone que deve vir com até 16GB de RAM e 512GB de armazenamento. Esperamos saber mais sobre um lançamento global também em 7 de fevereiro.

Escrito por Oliver Haslam.