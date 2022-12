OnePlus 11 vazou na íntegra - especificações, fotos, o lote

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus 11 será lançado oficialmente em 7 de fevereiro de 2023 durante um evento na Índia. No entanto, graças a um novo vazamento maciço, não precisamos esperar tanto tempo para descobrir praticamente tudo o que há para saber sobre ele com antecedência.

Fotos do próximo aparelho OnePlus, o conteúdo da caixa em que ele entrará, mais uma lista de especificações foram postadas online.

O renomado leaker, Evan Blass, postou um trio de imagens em seu feed do Twitter que mostram o aparelho em toda sua glória e revelam alguns detalhes chave.

Elas mostram o mesmo aparelho com a câmera redonda na parte de trás que vimos em vazamentos anteriores - até mesmo algumas fotos oficiais iniciais. Mas, a imagem "unboxing" mostra uma caixa decente com o aparelho. Além disso, a lista de especificações revela (em chinês) que haverá três modelos disponíveis no lançamento: um com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento, outro com 16GB de RAM e 256GB de armazenamento, e uma variante final com 16GB de RAM e 512GB de armazenamento interno.

Além disso, mostra que o OnePlus 11 será executado no processador Snapdragon 8 Gen 2, com gráficos Adreno 740 (680MHz).

A câmera traseira terá uma câmera principal de 50 megapixels, 48 megapixels ultra-largos e 32 megapixels telefoto. A tela de 3216 x 1440 AMOLED terá 6,7 polegadas e atualização em até 120Hz, com uma câmera de 16 megapixels no canto superior esquerdo.

O telefone pesará apenas 205g e virá com o ColorOS 13.0 pré-instalado. Ele terá a classificação IP54 para a proteção contra poeira e água e vem nas versões preto e verde.

Tudo o que estamos basicamente esperando agora é o preço. Portanto, a menos que haja outro grande vazamento em breve, ainda haverá um motivo para acompanhar o evento de lançamento em fevereiro.

Escrito por Rik Henderson.