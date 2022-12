OnePlus 11 continua a vazar, em fotos práticas e imagens de produtos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus 11 será anunciado em 7 de fevereiro e o OnePlus já lançou uma série de imagens de estilo de vida - mas há muito mais vazamentos sobre este telefone.

Primeiro de tudo, a data de 7 de fevereiro verá o lançamento do telefone na Índia, mas parece que ele será revelado na China primeiro, em 4 de janeiro de 2023, de acordo com a conta Weibo do OnePlus. Isso significa que saberemos tudo sobre este telefone muito antes do lançamento internacional.

Em segundo lugar, também vimos uma série de imagens para este dispositivo vazar. Isto está em cima das imagens de estilo de vida que compartilhamos com você recentemente.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Graças aos 91mobiles, você pode dar uma olhada nas fotos esboçadas na parte frontal e traseira do telefone. Não há muito a ser extraído destas fotos.

No entanto, também vimos o compartilhamento de uma coleção de fotos de produtos graças a Abhishek Yadav no Twitter. Isto mostra o telefone de todos os ângulos, de modo que não sobra nada para a imaginação.

Você pode ver como a câmera é integrada ao quadro - assim como a Samsung fez com vários modelos anteriores - enquanto aquele deslizador é perfeitamente visível na lateral do dispositivo.

O OnePlus 11 deverá ser lançado com o Snapdragon 8 Gen 2 alimentando-o, oferecer uma câmera Hasselblad tripla e dar-lhe uma carga super rápida. O que é interessante é que o OnePlus parece estar lançando este telefone principal de 2023 tão cedo no ano, tendo sido lançado anteriormente na primavera. Isto sugere que ele quer ser mais competitivo e chegar ao mercado para manter os clientes afastados de aparelhos como Xiaomi ou Samsung, ambos os quais agora também são lançados no início do ano.

Escrito por Chris Hall.