Imagens oficiais do OnePlus 11 compartilhadas, os vazamentos foram verdadeiros

(Pocket-lint) - OnePlus compartilhou suas primeiras imagens oficiais antes do lançamento do OnePlus 11, e é seguro dizer que aqui não há absolutamente nenhuma surpresa.

Graças a um aumento de vazamentos nas últimas semanas, já tivemos um vislumbre do novo e redesenhado telefone principal do OnePlus. Agora, o fabricante decidiu claramente que, se não pode vencer esses vazamentos, junte-se a eles.

As imagens mostram um olhar claro sobre o dispositivo que já vimos algumas vezes. Isso significa que a carcaça da câmera anteriormente quadrada foi substituída por uma enorme protuberância circular.

Como se tornou uma tradição, há dois acabamentos: um preto e um verde. E assim como vimos em algumas outras séries anteriores, os dois também têm acabamentos diferentes.

O preto tem aquele acabamento texturizado, quase brilhante, de vidro preto que vimos no OnePlus 10 Pro, enquanto a variante verde tem um acabamento semelhante a alguns dos modelos mais antigos da OnePlus. Isso significa que a superfície exterior é brilhante, mas com uma camada difusora de luz por baixo para dar-lhe uma aparência fosca/matte.

Ao fazer zoom na unidade de câmera, podemos ver claramente três lentes e uma unidade de flash LED de dois tons, além disso, como todas as lentes têm uma aparência redonda semelhante, não parece que a OnePlus estará equipando-a com um zoom óptico no estilo periscópio.

No entanto, vemos outra confirmação da influência da Hasselblad no processamento de cores, com seu logotipo estampado de forma proeminente no meio da unidade de câmera.

Além disso, há pouco mais a ser colhido das imagens, exceto que em algumas delas, os modelos estão usando os fones de ouvido sem fio premium OnePlus da próxima geração: os OnePlus Buds Pro 2. E estes estão em cores para combinar com os dois telefones.

O OnePlus já confirmou que este telefone será lançado em 7 de fevereiro em um evento em Nova Delhi, Índia, portanto só podemos supor que ele continuará alimentando informações sobre suas especificações e características durante as próximas semanas.

