OnePlus anunciará oficialmente o seu smartphone OnePlus 11 5G em breve - possivelmente ao longo dos próximos dias.

No entanto, não terá de esperar até lá para descobrir alguns detalhes. Para além das numerosas fugas de informação de que já nascemos testemunhas, a própria marca colocou um teaser em Weibo durante o fim-de-semana.

Confirmou o nome da futura bandeira (sem surpresas, OnePlus 11), e mostrou a unidade de câmara circular Hasselblad na retaguarda.

Além disso, o famoso jornalista telefónico Max Jambor publicou uma imagem de marketing de aspecto oficial no seu feed no Twitter, mostrando o aparelho ao lado do slogan "The Shape of Power" (A Forma do Poder).

Já vimos a imagem dos auscultadores vazada antes e correspondem ao dispositivo mostrado no teaser pela OnePlus, por isso não há razão para não pensar que isto é genuíno.

Diz-se que o OnePlus 11 vem com carregamento rápido de 100W e o processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm a executar o programa.

OnePlus descreve-o como um "futuro líder de desempenho" e que irá desafiar "muitas impossibilidades na indústria". Vamos acompanhar o lançamento ao vivo aqui no Pocket-lint para descobrir o que isso significa e dar-lhe todos os detalhes confirmados no aparelho que está previsto para ser lançado na China primeiro, depois globalmente depois.

Esperamos que seja no início do próximo ano. Esteja atento.