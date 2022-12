O OnePlus 11R, codinome Udon, quebra a cobertura enquanto os testes continuam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus 11R quebrou a tampa antes do lançamento com fotos da câmera traseira tripla do telefone e da câmera central de auto-filtragem vazando on-line.

Enquanto muita da atenção no OnePlus está compreensivelmente voltada para o carro-chefe OnePlus 11 neste momento, o OnePlus 11R será uma versão de médio alcance projetada para ser vendida em mercados específicos. O telefone já vazou, com informações sobre suas especificações chegando à internet já em setembro. Agora, imagens mostrando a câmera do furo central do telefone e três câmeras traseiras apareceram em um novo relatório.

Esse novo relatório não apontava inicialmente que este telefone fosse o OnePlus 11R e simplesmente usava o nome de código Udon. Desde então, entretanto, o leaker Max Jambor confirmou que este é de fato o próximo telefone de médio alcance do OnePlus.

Falei com meus amigos em @mysmartprice - este dispositivo é OnePlus 11R, também conhecido como Udonhttps://t.co/VuzeUSdINI-- Max Jambor (@MaxJmb) 7 de dezembro de 2022

No entanto, isso coloca algumas questões interessantes. Os vazamentos anteriores tinham o OnePlus 11R com um display Full HD+ AMOLED de 6,7 polegadas, enquanto o último relatório tem o Udon com um painel com resolução QHD+. Teremos que esperar por esclarecimentos sobre isso, a menos que o OnePlus anuncie esta coisa primeiro.

Quanto aos demais números importantes do OnePlus 11R, já estamos esperando um processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e até 16GB de RAM, bem como opções de armazenamento de até 256GB. As três câmeras incluirão um atirador principal de 50 megapixels ao lado de um ultrawide de 8 megapixels e um macro de 2 megapixels.

O relatório diz que o OnePlus 11R (ou Udon, se preferir) está em teste agora mesmo, "com a ajuda de testadores da Comunidade OnePlus na Índia". Esperamos que não demore muito até que possamos ouvir algo um pouco mais oficial.

Escrito por Oliver Haslam.