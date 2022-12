Este é o OnePlus 11 sem anúncio prévio? Um leaker diz que sim!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus não confirmou que tem um novo telefone de bandeira em funcionamento, mas o OnePlus 11 é esperado em breve e agora as imagens de imprensa começaram a vazar.

O último vazamento do OnePlus vem através do geralmente preciso @OnLeaks no Twitter, desta vez em colaboração com a GadgetGang. O vazamento em si nos mostra os renders oficiais para duas cores do OnePlus 11 - Esmeralda da Floresta e Preto Vulcânico. Ambas são cores bonitas para ter certeza, embora a falta de uma cor mais clara e brilhante possa ser decepcionante para alguns.

O relatório diz que não devemos esperar que haja cores exclusivas para este modelo, mas ainda pode haver algumas cores específicas para as regiões em que o dispositivo será vendido - como uma versão Panda White para o mercado chinês, por exemplo.

Há grandes expectativas para o OnePlus 11, até porque o telefone é essencialmente um OnePlus 11 Pro. A empresa aparentemente decidiu renunciar ao nome Pro desta vez, embora haja sempre a chance de um novo modelo de ponta mais alta chegar no futuro.

Quanto a este modelo, rumores anteriores diziam que o OnePlus enviaria esta coisa com um display QHD+ AMOLED de 6,7 polegadas alimentado por um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Isso será emparelhado com até 16GB de RAM, dependendo do modelo escolhido, com uma bateria de 5.000mAh e carga de 100W incluída.

Em termos de câmeras, um atirador de 16 megapixels será capaz de se auto-selar enquanto uma câmera principal de 50 megapixels será unida por uma ultrawide de 48 megapixels e uma opção de telefoto de 32 megapixels.

A expectativa atual é que a OnePlus anunciará o novo telefone no primeiro trimestre de 2023, portanto, espere ouvir mais sobre isto nas próximas semanas.

Escrito por Oliver Haslam.