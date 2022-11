O telefone Mystery OnePlus recebe certificação - é o OnePlus 11?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um telefone OnePlus não anunciado apareceu no site da certificação Bluetooth SIG e pode muito bem ser o próximo OnePlus 11.

O novo telefone OnePlus foi certificado como tendo conectividade Bluetooth 5.3, além de executar o OxygenOS 13 baseado no Android 13 do Google. Além disso, não há muita coisa acontecendo na certificação, mas sabemos ao menos que o telefone também terá 5G.

Quanto ao telefone que é este, é provável que seja o OnePlus 11 ou um novo modelo OnePlus Nord. Mas o dinheiro inteligente está no primeiro, com relatórios recentes sugerindo que o OnePlus 11 Pro não terá nenhum "Pro" no nome. Isso não significa que este telefone não terá algumas especificações impressionantes, no entanto.

Espera-se que essas especificações incluam uma tela QHD+ de 6,7 polegadas e um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Espera-se também que uma câmera principal de 50 megapixels seja unida por uma lente ultrawide de 48 megapixels.

Quanto às cores, um novo ponto de fuga é o preto mate e o verde brilhante. Estamos sempre aqui para um preto fosco qualquer coisa, mas estamos um pouco preocupados com a idéia de que qualquer coisa seja verde e brilhante. Mas reservamos o julgamento até vermos esta coisa em carne e osso.

# O OnePlus11 virá em preto mate e verde brilhante - Max Jambor (@MaxJmb) 25 de novembro de 2022

Quando isso vai acontecer, ainda não sabemos. Um anúncio dentro do primeiro trimestre de 2023 parece provável, mas isso é outra coisa que teremos de esperar pela confirmação antes de ficarmos muito entusiasmados.

Escrito por Oliver Haslam.