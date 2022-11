OnePlus aumenta a longevidade do dispositivo com o compromisso de 4 anos de atualizações de sistemas operacionais e 5 anos de atualizações de segurança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que oferecerá 4 anos de atualizações de SO e 5 anos de atualizações de segurança em modelos selecionados, permitindo que os usuários mantenham os dispositivos por mais tempo.

O anúncio saiu de um evento do Oxygen OS em Londres, onde o OnePlus confirmou que o OOS 13.1 seria lançado globalmente no primeiro semestre de 2023, com o OnePlus 10T recebendo a atualização antes do Natal de 2022.

O OnePlus não detalhou exatamente quais dispositivos se qualificarão para um maior suporte de software, mas é mais provável que sejam modelos emblemáticos do que aqueles da linha Nord acessível.

O novo regime de atualização colocará o OnePlus mais alinhado com o Google e Samsung, o que significa que os proprietários serão capazes de manter seus dispositivos por um pouco mais de tempo.

Vários fatores estão contribuindo para que os clientes mantenham os telefones por mais tempo - o aumento do custo de vida e a maior consciência ambiental - portanto, ter acesso ao suporte de software é vital para garantir que esses dispositivos permaneçam seguros e em pleno funcionamento.

Gary Chen, chefe de produtos de software do OnePlus, destacou que não se tratava simplesmente de um caso de atualização de software - que dependia do fabricante de chipsets oferecendo suporte, assim como do Google, além do trabalho necessário do próprio OnePlus.

O OxygenOS 13 é baseado no Android 13 e traz uma série de melhorias aos dispositivos OnePlus, incluindo uma experiência de exibição sempre ativa, design aquamórfico e suporte para áudio espacial.

Embora o OnePlus não esteja confirmando quais dispositivos se beneficiarão de um maior suporte de software, esperaríamos que o telefone principal de 2023 - que se espera seja chamado de OnePlus 11 Pro - provavelmente seja incluído.

