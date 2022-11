OnePlus Nord CE 3 spec leak revela o tamanho da tela, câmeras e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um vazamento alega que as especificações-chave do próximo OnePlus Nord CE 3, um telefone que provavelmente será anunciado no início de 2023.

O sucessor do OnePlus Nord CE 2, o modelo atualizado deverá ser anunciado nos primeiros meses do próximo ano. Se for, o OnePlus pode ter menos a compartilhar do que o normal - porque alguns deles parecem já ter vazado antes do tempo.

De acordo com o leaker OnLeaks, o próximo telefone terá um display LCD FHD+ de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz, para que as pessoas possam esperar animações amanteigadas e suaves. O display terá o suporte de um chip Snapdragon 695 5G se o vazamento estiver correto, enquanto 12GB de RAM e 256GB de armazenamento completam as principais especificações internas. Também há uma bateria de 5.000mAh.

Na parte de trás, a OnLeaks calcula que as câmeras incluirão um sensor principal de 108 megapixels casado com uma macro câmera de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels, o que sugere que não haverá nenhuma câmera ultrawide de qualquer tipo, o que será decepcionante para alguns. Os adeptos de selfies usarão uma câmera de 16 megapixels virada para a frente, segundo nos disseram.

Outros ajustes notáveis incluem uma capacidade de carga rápida de 67W, bem como um sensor de impressão digital colocado na lateral do telefone.

Duas coisas que ainda não sabemos - exatamente quando o OnePlus anunciará esta coisa e quanto custará muitíssimo quando o fizer. Podemos esperar que esses detalhes apareçam online em breve, seja oficialmente via OnePlus ou não oficialmente, graças a um vazamento.

Escrito por Oliver Haslam.