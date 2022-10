O OnePlus 11 Pro pode não ser tão Pro, afinal de contas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os rumores sobre o telefone OnePlus 11 Pro do próximo ano estão circulando há algum tempo, mas o mais recente diz que esse não é seu nome, apesar das especificações de nível Pro.

O dinheiro inteligente agora mesmo está no novo telefone principal do OnePlus chegando no primeiro trimestre de 2023, mas quando ele finalmente quebra a cobertura, nos disseram para esperar que ele seja chamado de OnePlus 11 - não um moniker Pro à vista. É o que diz Max Jambor, o leaker Max Jambor, acrescentando que apesar do nome não Pro, o dispositivo continua sendo uma oferta de alto nível. Para ser claro, este é um OnePlus 11 Pro em tudo menos no nome.

O próximo modelo OnePlus Pro é chamado OnePlus 11. - Max Jambor (@MaxJmb) 17 de outubro de 2022

Isso porque as especificações de que temos ouvido falar atingem muito todas as notas altas, incluindo uma tela OLED de 6,7 polegadas com resolução QHD+ e uma taxa de atualização de até 120Hz. Atrás disso, esperamos encontrar um chip Snapdragon 8 Gen 2 e ainda mais atrás, uma câmera de 50 megapixels unida por uma lente ultrawide de 48 megapixels. Pensa-se que a câmera teleobjectiva entrará com 32 megapixels, enquanto que aqueles que tomam selfies se beneficiarão de uma lente de 16 megapixels.

Tudo isso grita OnePlus 11 Pro, é claro. Por que OnePlus não chama isso de palpite de ninguém neste momento, mas só podemos imaginar que ainda teremos que pagar dinheiro Pro para pegar uma dessas coisas.

O OnePlus anunciará algo com o nome Pro mais tarde? Jambor não está descartando, mas sabemos que isso não está acontecendo nos primeiros três meses de 2023, pelo menos.

Escrito por Oliver Haslam.