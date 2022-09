Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus 11 Pro é um dos muitos telefones que estamos ansiosos para ver em 2023, e vem na sequência de um dos telefones mais econômicos do mercado este ano: o OnePlus 10 Pro.

Já começaram a surgir rumores detalhados e vazamentos de imagem para o próximo telefone premium da OnePlus, e assim - pensamos - já temos uma idéia muito boa do que esperar dele.

À medida que mais rumores, vazamentos e informações forem surgindo, continuaremos atualizando este recurso com a história do OnePlus 11 Pro à medida que ele se desdobra. Quer saber sobre o próximo carro-chefe do OnePlus? Este é o lugar a ser.

OnePlus 11 Pro - cronograma de lançamento

Primeiro trimestre de 2023

Em torno de £800/$800?

As informações de especificações iniciais e vazamentos de projeto sugerem que veremos o OnePlus 11 Pro em algum momento no primeiro trimestre de 2023. Faria sentido, já que foi quando o OnePlus 10 Pro apareceu pela primeira vez em 2022.

Se o OnePlus seguir um padrão semelhante para o 11 Pro, poderemos ver um primeiro vislumbre do produto já em janeiro, com um lançamento inicial na China e um lançamento global alguns meses mais tarde.

Ainda nada foi dito sobre o preço, mas faria sentido que ele ficasse perto da parte superior do mercado. O OnePlus 10 Pro estava por volta de £800/$800, e esperaríamos que o 11 Pro estivesse em algum lugar perto daquele estádio.

Projeto e exibição do OnePlus 11 Pro

Enorme carcaça de câmera circular

Vidro curvo na frente e atrás

Interruptor deslizante de alerta

Visor QHD+ de 6,7 polegadas - 120Hz

Os vazamentos de renderização detalhados até agora sugerem que a OnePlus está fazendo uma mudança dramática no design traseiro de seu telefone principal para 2023. Ao invés de ter uma unidade de câmera retangular ou quadrada, a parte traseira do telefone é dominada por uma grande protuberância circular. Não é idêntico, mas é semelhante ao que vimos no Xiaomi 12S Ultra.

O restante do design do telefone é muito parecido com o habitual para o OnePlus. Os dobradores mostram vidros curvos tanto na frente quanto na parte de trás do telefone, com bordas metálicas finas por toda parte. E - ao contrário do OnePlus 10T - o interruptor de alerta deslizante está aqui.

Outros detalhes incluem o botão de alimentação no lado direito, embaixo desse Deslizador de Alerta, com o interruptor de volume no lado oposto do telefone.

Na frente, esperamos ver uma grande tela AMOLED de resolução QuadHD+ com câmera de furo perfurado no canto superior esquerdo. Diz-se que a tela mede 6,7 polegadas diagonalmente e oferece taxas de atualização de até 120Hz.

Se for algo como o 10 Pro - e suspeitamos que será - a tela oferecerá taxas de atualização adaptáveis, permitindo que a tela ajuste e adapte automaticamente sua taxa de atualização para corresponder ao conteúdo, indo de 1Hz até seu pico de 120Hz. Também é provável que continue a tendência da Oppo e OnePlus de oferecer suporte de 10 bits e 1 bilhão de cores.

Especificações de hardware e desempenho do OnePlus 11 Pro

Processador Snapdragon 8 Gen 2

16GB de RAM e 256GB de armazenamento

Bateria de 5000mAh com carga rápida de 100W

Os principais telefones OnePlus usam quase sempre os mais recentes e melhores chipsets móveis disponíveis pela Qualcomm. O mesmo se espera do OnePlus 11 Pro. Isso significa que é provável que seja lançado com a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2, ainda não anunciada. Os rumores sugerem que isso alimentará o telefone com até 16GB de RAM.

Também se afirma que o telefone terá até 256GB de armazenamento. Os telefones Flagship OnePlus não oferecem armazenamento expansível há muito tempo, portanto não esperamos nenhum suporte de cartão microSD para este.

Quanto à bateria, afirma-se que veremos uma capacidade de 5000mAh com suporte para o carregamento da marca OnePlus/Oppo de 100W SuperVOOC. Isso significa que você será capaz de recarregar completamente a bateria em menos de 30 minutos. O interessante aqui - talvez - é que o OnePlus 10T oferece atualmente uma experiência de carga mais rápida de 150W, mas tem uma capacidade menor de bateria de 4800mAh.

Câmeras OnePlus 11 Pro

Câmera primária de 50MP

48MP ultrawide

32MP telefoto 2x zoom

câmera de 16MP selfie

O OnePlus 11 Pro é alegado como tendo três câmeras na parte de trás, cada uma com uma função dedicada. Há a câmera principal de 50 megapixels ao lado de uma ultrawide de 48 megapixels e uma câmera de telefoto 2x zoom com um sensor de 32 megapixels. Há rumores de que a câmera autofie na frente possui um sensor de 16 megapixels.

Se os primeiros resultados forem precisos, a OnePlus continuará sua estratégia de co-branding com a Hasselblad. Como a Oppo, ela fez uma parceria com a empresa de câmera para oferecer uma experiência de câmera diferente com a abordagem da Hasselblad para o processamento de cores.

OnePlus 11 Pro: A história até agora

21 de setembro de 2022: Especificações OnePlus vazadas

De acordo com um relatório exclusivo da 91Mobiles, o OnePlus 11 Pro terá 100W de carga, processador Snapdragon 8 Gen 2 e uma bateria de 5000mAh.

14 de setembro de 2022: O projeto do OnePlus 11 Pro foi revelado

Os vazamentos de renderização começaram, e este vazamento mostra uma enorme protrusão de câmera redonda na parte de trás do OnePlus 11 Pro.

