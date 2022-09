Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo carro-chefe do OnePlus deverá ser o OnePlus 11 Pro, seguindo logicamente o OnePlus 10 Pro que foi lançado no início deste ano. E, se a empresa seguir o plano de jogo de 2022 em 2023, poderá estar aqui relativamente em breve.

Dois vazamentos recentes - ambos da mesma fonte original - revelam o projeto do telefone, e toda uma lista de especificações que podemos esperar do próximo telefone ultra premium da sub-marca Oppo.

Na frente do design, o grande takeaway é que parece que o OnePlus está se afastando de sua carcaça quadrada de câmera, movendo-se para uma grande protrusão circular, completa com a marca Hasselblad no centro. Estes vazamentos vêm de Steve Hemmerstoffer (aka @OnLeaks) e publicados pela 91Mobiles e SmartPrix.

É um telefone de aparência séria, vindo de trás, e se liga às tendências que vimos de outros fabricantes chineses como Xiaomi e Huawei nos últimos 12 meses, mais ou menos. O controle deslizante de alerta também faz uma aparição neste, o que encantará os fãs do OnePlus.

O carregamento da câmera é alegado como apresentando três câmeras distintas: uma primária, uma ultrawide e uma câmera de telefoto 2x zoom. Sugere-se que essas câmeras terão sensores de 50 megapixel, 48 megapixel e 32 megapixel, respectivamente.

Outras características principais incluem o grande visor AMOLED de 6,7 polegadas com resolução QuadHD e taxas de atualização de até 120Hz. Não é mencionado, mas também esperamos que ele continue a tendência recente de apresentar suporte para até 1 bilhão de cores e taxas de atualização adaptativas para economizar bateria. Afinal de contas, as duas gerações anteriores o fizeram.

Especificações também listam uma câmera de 16 megapixels perfurada na parte superior da tela, sendo provavelmente a única interrupção em uma tela que ocupará quase todo o espaço na frente.

Internamente, não é nenhuma surpresa ver o processador Snapdragon 8 Gen 2, ainda não liberado, rodando o programa. Esse chipset provavelmente será anunciado no final deste ano, antes dos lançamentos telefônicos principais do 2023, e o OnePlus está muitas vezes entre os primeiros a usar as novas plataformas principais do Snapdragon.

Ao lado dele, afirma-se que veremos até 16GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, mais uma grande bateria de 5000mAh com suporte para o carregamento super-rápido de 100W.

Nenhuma data específica de lançamento é mencionada, mas - como o OnePlus 10 Pro - espera-se que ele chegue no início do ano, portanto, cuidado no primeiro trimestre de 2023.

