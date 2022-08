Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - OnePlus poderia estar prestes a expandir muito sua linha Nord - expandindo-a para outras categorias de produtos no processo.

Um importante leaker online sugeriu que a empresa chinesa anunciará em breve um telefone OnePlus Nord 3, enquanto que o OnePlus Nord Watch, de longa data, também poderia ser definido para um anúncio.

Além disso, uma banda Nord foi listada, bem como um novo par de Nord Buds. E finalmente, diz-se que uma balança de medição inteligente da marca Nord-brand está se juntando à família ao lado de outros produtos inteligentes que você normalmente não associa com a sub-marca mais barata.

A lista de aparelhos foi publicada por Mukul Sharma (@stufflistings) em sua conta no Twitter. Ele ainda não elaborou os horários de lançamento ou de onde as informações podem ter vindo.

Nord 3

Nord Watch

Nord Band

New Nord Buds

Nord smart measuring scale (não tenho certeza do nome)

e mais produtos da marca Nord-branded AIoT surg indo - Mukul Sharma (@stufflistings) 19 de agosto de 2022

Já ouvimos falar da Nord Watch várias vezes antes, com rumores que começaram no início de 2022. O OnePlus Nord 3 também tem sido objeto de especulações ao longo de muitos meses. Anteriormente, foi avisado para vir com uma carga de 150W, por exemplo.

Mas os outros vazamentos de produtos são bastante novos - afinal, o OnePlus só lançou seus primeiros Nord Buds em maio (sem trocadilho).

Com pouco mais para continuar por enquanto, vamos manter nossos olhos e ouvidos no chão e avisá-lo quando virmos e ouvirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.