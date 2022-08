OnePlus provoca a primeira dobradura do fabricante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O co-fundador e CEO da OnePlus, Pete Lau, lançou um par de imagens que sugerem o primeiro telefone dobrável do fabricante.

Primeiro boato em abril deste ano, o OnePlus dobrável pode acabar sendo um novo Oppo Find N. Entretanto, considerando que Lau postou duas imagens de um novo sistema de dobradiças, pode até ser algo um pouco mais do que isso.

-

O que você acha que isto é? pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX- Pete Lau (@PeteLau) 12 de agosto de 2022

Dito isto, o chefe OnePlus estava envolvido no projeto do Find N para a empresa irmã Oppo de qualquer maneira. Talvez ele também esteja trabalhando no Find N 2 da Oppo e isso poderia ser o assunto de seu tweet. De qualquer forma, parece que em breve estaremos nos dedicando a dobrar o aparelho.

Os foldables são certamente toda a raiva agora, com o Samsung Galaxy Z Fold 4 e o Z Flip 4 anunciados na semana passada. O Xiaomi Mix Fold 2 também foi oficializado recentemente.

Embora demore um pouco para os consumidores se tornarem tão entusiasmados quanto os fabricantes sobre os vários fatores de forma, eles parecem agora tomar posse.

Especial da Home Security Week, Swann entrevistado e muito mais - Pocket-lint Podcast ep. 165 Por Rik Henderson · 12 Agosto 2022 · Esta semana, para se conectar com a Semana de Segurança Doméstica da Pocket-lint, o podcast é dedicado aos dispositivos e tecnologias de segurança

OnePlus certamente não vai querer ser deixado para trás e, com a tecnologia já formada para ele estável Oppo, faz muito sentido e bom timing para a empresa chinesa também saltar a bordo.

Escrito por Rik Henderson.