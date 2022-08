OnePlus diz que o controle deslizante de alerta está voltando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

NEW YORK (Pocket-lint) - O OnePlus anunciou o OnePlus 10T durante um evento em Nova York, mas falta ao dispositivo um recurso de assinatura - o controle deslizante de alerta.

O controle deslizante de alerta tem sido parte integrante dos telefones de bandeira OnePlus desde o início, como os fãs da marca saberão e embora não exista em algumas das linhas Nord, os modelos de bandeira continuaram a tê-lo, até este dispositivo de qualquer forma.

Para o OnePlus 10T, o OnePlus removeu o controle deslizante de alerta para obter mais espaço dentro do dispositivo, para melhoras de desempenho como uma bateria maior e mais antenas.

OnePlus disse a Pocket-lint: "No OnePlus 10T, tem sido uma escolha difícil [remover o controle deslizante de alerta] obviamente com o espaço dentro do dispositivo. Se você estiver olhando para fora, parece um pequeno componente, mas quando você vai para dentro, especialmente em relação à sua conexão com a placa-mãe, ocupa muito espaço, então tem sido uma escolha difícil".

Mas será que o sacrifício é demais para os milhões de fãs OnePlus que o adoram?

Se for, não se preocupe. OnePlus nos insinuou que o deslizador de alerta não desapareceu para sempre.

Quando perguntado se o deslizador de alerta estaria retornando, OnePlus disse a Pocket-lint em um briefing antes do lançamento do OnePlus 10T: "Tudo o que posso dizer é que a equipe de engenharia está trabalhando duro para isso.

"Isto não é um adeus permeável ao indicador de alerta se tivermos alguma palavra a dizer sobre ele. Estamos trabalhando arduamente para poder trazê-lo de volta no futuro".

Também foi sugerido que o controle deslizante de alerta poderia retornar em nível de software no futuro: "Tivemos uma ótima sugestão de fazer o deslizador de alerta no lado do software, então acho que nossa equipe de produtos está pensando em como fazer isso agora".

Acho que veremos o que o futuro nos reserva lá, mas parece que nem tudo pode ser uma má notícia para os fãs do controle deslizante de alerta OnePlus.

