Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus revelou oficialmente seu último carro-chefe sob a forma do OnePlus 10T. Compartilhando um projeto semelhante ao OnePlus 10 Pro lançado no início deste ano, o 10T atualiza o hardware dentro dele, mas abaixa a câmera.

Disponível em duas cores - Preto Sandstone e Verde Jade - o OnePlus 10T apresenta uma caixa de câmera grande e quadrada proeminente na parte de trás. Há três lentes dentro da caixa e um flash circular, oferecendo um acabamento simétrico como o 10 Pro, enquanto a frente do aparelho vê uma câmera com furo de punção centralizado na parte superior da tela de 6,7 polegadas Full HD+ 120Hz AMOLED.

É debaixo do capô onde o OnePlus 10T está tocando sua melhor mão, oferecendo o chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, juntamente com até 16GB de RAM - o que é uma novidade para um dispositivo OnePlus. Há uma escolha de 128GB ou 256GB de armazenamento, dependendo do modelo, e há uma bateria de 4800mAh rodando o show também.

Essa bateria tem suporte para 150W - ou 125W nos EUA - carregamento rápido com fio, que é quase o dobro do OnePlus 10 Pro. No entanto, não há carregamento sem fio ou classificação IP oficial, e o OnePlus 10T tem uma estrutura de plástico sobre a estrutura metálica mais premium oferecida no Pro.

A traseira tripla também é composta por um sensor principal de 50 megapixels com abertura f/1.8 e estabilização óptica de imagem (OIS), um sensor ultra-angular de 8 megapixels com abertura f/2.2 e um campo de visão de 120 graus, e um macro sensor de 2 megapixels, que é uma oferta ligeiramente diferente do 10 Pro, e não há parceria com a Hasselblad.

Em termos de custo no Reino Unido, o OnePlus 10T começará em £629. Nos EUA, é de 649 dólares e o preço inicial na UE é de 699 euros.

Escrito por Britta O'Boyle.