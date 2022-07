A lista completa de especificações OnePlus 10T vazou antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - OnePlus está prestes a lançar o próximo modelo para se juntar à família da série 10: o OnePlus 10T. E se um conjunto vazado de especificações - e o que o OnePlus já nos disse até agora - tem algum peso, é uma proposta incipiente.

A empresa já deixou claro o fato de que se você quiser a melhor câmera em sua linha, você ainda vai querer o OnePlus 10 Pro em vez do 10T. Este próximo modelo está menos focado na fotografia, e mais na velocidade e potência bruta.

Uma lista completa de especificações para a versão indiana vazou, e nos dá uma boa indicação do que esperar da variante T. E - no que diz respeito ao desempenho - ele deve oferecer tudo o que qualquer um poderia precisar.

Trabalhando da frente para trás; diz-se que a frente apresenta um display AMOLED grande de 6,7 polegadas com resolução 1080 x 2412 (fullHD+) e suporte a cores de 10 bits, bem como compatibilidade HDR10+.

Diz-se também que apresenta uma câmera perfurada de 16 megapixels no canto superior esquerdo que também tem suporte EIS para estabilização. Também contará com um sensor de impressão digital no visor de acordo com o vazamento.

Internamente, como foi previsto por um tempo, a plataforma Snapdragon 8+ Gen 1 executa o show. Na Índia, espera-se que a ela se junte 8GB ou 12GB de RAM, enquanto outras regiões poderão obter até 16GB. Isso é tão bem quanto 128GB ou 256GB de armazenamento.

Além disso, diz-se que veremos uma bateria de 4.800mAh (não 5.000mAh como a 10 Pro), mas será equipada com carga rápida de 150W, permitindo recarregar uma bateria inteira em muito pouco tempo e enchê-la pela metade em apenas cinco minutos.

Este vazamento, que vem através do site Pricebaba.com, também detalha o sistema de câmera na parte de trás. Como a OnePlus já confirmou, o sistema de câmera tripla é liderado pelo sensor de 50 megapixels Sony IMX766, e unido por uma câmera ultrawide de 8 megapixels e uma câmera de 2 megapixels.

Se esse trio for preciso, isso significaria que o 10T está usando virtualmente o mesmo sistema de câmera que o OnePlus Nord 2T. Ou - pelo menos - uma de qualidade muito semelhante.

O que não está claro é como o OnePlus irá fixar o preço do 10T. Rumores sugerem que poderia custar o mesmo que o 10 Pro, o que significa que os compradores precisarão decidir entre comprar o telefone mais potente/rápido com carregamento rápido, e aquele com o melhor visor e câmera.

Por enquanto, no entanto, isto é apenas especulação. O OnePlus revelará tudo em um evento de lançamento na próxima semana.

Escrito por Cam Bunton.