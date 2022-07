Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus está se preparando para o lançamento de seu próximo telefone em sua maneira habitual: através de informações de alimentação por gotejamento até o ponto em que - no momento do lançamento do OnePlus 10T - já saberemos todos os detalhes.

Em alguns posts em seu fórum da Comunidade OnePlus, o fórum compartilhou um mergulho profundo nas especificações e desempenho da câmera, assim como um post detalhando seu design e forma.

Como parece ser costume no OnePlus recentemente, estamos recebendo duas cores: preto e verde. Especificamente, OnePlus as chama de Preto Pedra da Lua e Verde de Jade.

Como muitos telefones de sua matriz Oppo, o design traseiro apresenta uma grande unidade de câmera com vidro curvo ao redor das bordas para dar-lhe aquele efeito de rampa sem costura.

Os fãs de longa data do OnePlus ficarão desapontados ao ver que o controle deslizante de alerta não está presente no OnePlus 10T. A empresa abandonou-o, dizendo que era necessário criar mais espaço para a placa-mãe maior dentro do telefone.

Ela alega que, para manter o controle deslizante de alerta e também acrescentar melhorias na capacidade da bateria, velocidade de carga e sinal de antena, teria que empilhar a placa-mãe e depois tornar o dispositivo consideravelmente mais grosso.

Para a carga, o OnePlus afirma que está usando duas bombas de carga internas para entregar a carga contra a bomba única que está no OnePlus 10 Pro. Confirmando virtualmente, então, que ele apresentará a carga de 150W que mostrou no início do ano, e também lançada no OnePlus Ace na China.

Quanto às especificações da câmera, o OnePlus está posicionando este telefone de forma diferente do OnePlus 10 Pro. Ou seja: este telefone é sobre potência bruta e velocidade, e assim - se você quiser a melhor câmera - o 10 Pro é uma aposta melhor.

O sensor primário no 10T terá o sensor Sony IMX766, um sensor de 50 megapixels que vimos ser usado em vários telefones OnePlus e Oppo. É um sensor muito bom, e é - na verdade - o mesmo que está na câmera ultrawide do 10 Pro e no sistema duplo do Oppo Find X5 Pro.

Curiosamente, o 10T não apresenta nenhuma marca Hasselblad em nenhum lugar e, portanto, não aproveitará o processamento de cores da empresa de câmera como o 10 Pro e o Oppo Find X5 Pro.

Melhor smartphone 2022: Testamos, avaliamos e classificamos os melhores telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 20 Junho 2022 Quais são os melhores smartphones disponíveis em 2022? Testamos as últimas opções do Google, Apple, Samsung, Oppo e muito mais para descobrir.

O OnePlus 10T será lançado em um evento em Nova York no dia 3 de agosto.

Escrito por Cam Bunton.