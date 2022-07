OnePlus 10T será anunciado em 3 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A OnePlus revelou que anunciará seu próximo smartphone emblemático durante um evento chamado Evolve Beyond Speed em 3 de agosto de 2022, como os rumores previam.

Em um post no fórum, a empresa disse que lançaria o OnePlus 10T 5G - cujo nome confirmou em um tweet anteriormente - em Nova York, em seu primeiro evento em pessoa desde 2019.

Junto com a revelação oficial da data e do local, o OnePlus também anunciou no post que o OnePlus 10T 5G seria executado na plataforma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e executado no OxygenOS 13.

Não foi revelado muito mais sobre o evento ou o dispositivo, mas tem havido muitos rumores em torno do dispositivo, juntamente com uma série de imagens vazadas, dando-nos uma boa idéia sobre o que podemos esperar.

Pensa-se que o OnePlus 10T virá com uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com uma resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. Espera-se que haja duas opções de cores na forma de Jade Green e Moonstone Black e pensa-se que o dispositivo oferecerá uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 50 megapixels.

Felizmente, não é preciso esperar muito para descobrir todos os detalhes oficiais sobre o OnePlus 10T 5G, mas você pode ler nosso recurso separado sobre ele enquanto isso.

Escrito por Britta O'Boyle.