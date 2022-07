Nome OnePlus 10T confirmado, vazamentos com 16GB de RAM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o OnePlus anunciará um novo dispositivo antes do fim do ano e, embora muitos rumores tenham apontado para o nome OnePlus 10T, a empresa agora confirmou isso.

Um tweet foi enviado da conta oficial OnePlus com uma seleção de chá em várias xícaras e as palavras "você está convidado para a festa". Dentro das palavras, o 10T é destacado usando números e uma fonte diferente, confirmando o nome do próximo aparelho de bandeira.

Uma data de evento não foi revelada no tweet, embora rumores anteriores tenham sugerido o dia 3 de agosto.

O OnePlus 10T também apareceu em uma listagem do Geekbench com a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sob o capô, ao lado de 16GB de RAM. Diz-se que esta configuração oferecerá 512GB de armazenamento. Boatos anteriores haviam mencionado apenas um modelo de 8GB de RAM com 128GB de armazenamento e um modelo de 12GB de RAM com 256GB de armazenamento, como é bastante padrão para as bandeiras OnePlus.

Outros vazamentos alegaram que o OnePlus 10T oferecerá uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120hz e uma resolução Full HD+. Diz-se que terá uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 50 megapixels com estabilização óptica da imagem, e rumores sugerem que virá em verde de jade e opções de cor preta de pedra lunar.

Por enquanto, nada é oficial, mas você pode ler todos os rumores em torno do dispositivo em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.