Boatos OnePlus 10T: Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A OnePlus já anunciou uma série de telefones este ano, mas há rumores de que há pelo menos mais um para vir.

Embora o moniker ainda seja incerto, muitos vazamentos sugerem que o próximo dispositivo da empresa virá na forma do OnePlus 10T, embora também tenha sido chamado de padrão OnePlus 10 e também se fala de um OnePlus 10 Ultra.

Por causa desta característica, estaremos usando o OnePlus 10T, pois este é o nome que mais apareceu nos vazamentos. Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o próximo telefone principal do OnePlus.

Julho?

A partir de £799 no Reino Unido

Não houve muita conversa sobre quando o OnePlus 10T poderia chegar, embora um vazamento tenha sugerido o mês de julho, o que parece um pouco cedo. Os dispositivos "T" anteriores chegaram por volta da época de outubro, portanto, enquanto os rumores se multiplicavam, esperávamos que fosse um pouco mais tarde do que julho.

Quanto ao preço, parece que o OnePlus 10T poderia começar em £799 no Reino Unido, que é o mesmo preço que o OnePlus 10 Pro começa em £799. Uma listagem para o dispositivo apareceu no site da Amazon UK no início de julho antes de ser removido. Ele sugere que um lançamento é iminente, mas o preço parece estranho a menos que esteja sendo posicionado acima do Pro.

Semelhante ao OnePlus 10 Pro

Duas cores?

AMOLED de 6,7 polegadas, Full HD+, 120Hz

Houve vários vazamentos ao redor do design do OnePlus 10T, todos eles mostrando uma falta de controle deslizante de alerta - uma característica que tem estado presente nos telefones de bandeira OnePlus desde seu início.

Todos os rastros vazados sugerem que o OnePlus 10T virá com um visor plano e uma câmera de f uro centralizada na parte superior, enquanto a parte traseira verá uma caixa de câmera proeminente como a marca OnePlus 10 Pro e Hasselblad.

Um conjunto de renders sugere que o OnePlus 10T parecerá quase idêntico ao OnePlus 10 Pro com um par de ligeiras diferenças em relação à carcaça. Outro conjunto de renders sugere que a carcaça quadrada da câmera com as três lentes e o círculo adicional se estenderá por toda a largura do dispositivo, de modo que não está claro qual será a precisão no momento.

Em termos de cores, parece que poderia haver um modelo verde e um modelo preto, com este último sendo chamado de Moonstone Black.

A tela é alegadamente de 6,7 polegadas e diz-se que é um painel AMOLED com uma resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. Como mencionado, espera-se que seja plano em vez de curvo como o OnePlus 10 Pro.

Snapdragon 8+ Gen 1

8/12GB de RAM, 128/256GB de armazenamento

4800mAh, 150W

De acordo com vários relatórios, o OnePlus 10T será executado no chipset Snapdragon 8+ Gen 1, embora houvesse rumores sobre o MediaTek Dimensity 9000 originalmente. Também houve vazamentos para sugerir diferentes modelos com um apresentando 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, e o outro oferecendo 12GB de RAM e 256GB de armazenamento, o que não seria uma grande surpresa.

Em termos de bateria, é afirmado que o OnePlus 10T terá uma capacidade de 4800mAh com carga rápida de 150W. Se for verdade, isso significaria que o OnePlus 10T oferece uma carga mais rápida do que o OnePlus 10 Pro. Diz-se que o dispositivo pode não oferecer carga sem fio.

Câmera traseira tripla

Sensor principal de 50MP

Câmera frontal de 32MP ou 16MP

Foi reivindicado que o OnePlus 10T terá uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 50 megapixels com estabilização óptica da imagem, um sensor ultra amplo de 16 megapixels e um macro sensor de 2 megapixels.

Também se tem falado de um sensor principal de 50 megapixels acoplado a sensores de 8 megapixels e 2 megapixels, embora os detalhes da câmera ainda não estejam em pedra.

Na frente, foi afirmado que o OnePlus 10T oferecerá um snapper de 32 megapixels ou uma câmera de 16 megapixels.

Diz-se que as capacidades de vídeo são de até 4K a 60fps da câmera traseira e de até 1080p a 30fps da frente.

Aqui está tudo o que foi divulgado até agora ao redor do OnePlus 10T.

O OnePlus 10T foi visto no site de referência da AnTuTu rodando o SD 8+ Gen 1. Ele também apareceu na Amazon UK confirmando algumas especificações e o preço para o Reino Unido.

O OnePlus 10T foi exibido de todos os ângulos em um vídeo publicado pela SmartPrix em associação com a OnLeaks.

ADigital Chat Station publicou algumas especificações sobre o OnePlus 10T que detalha especificações de câmeras ligeiramente diferentes das que ouvimos anteriormente.

Renders e especificações para o OnePlus 10T ou OnePlus 10 regular foram publicados por @HeyItsYogesh e OnSiteGo. Também foi dito que o dispositivo chegaria em algum momento do mês de julho.

A Digit em colaboração com a OnLeaks publicou uma lista de especificações para o OnePlus 10, ou OnePlus 10T, incluindo a cobrança de 150W.

Escrito por Britta O'Boyle.