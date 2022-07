Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus deve lançar outro telefone antes do fim do ano e embora o nome ainda não seja conhecido com certeza, pensa-se que o dispositivo se chamará OnePlus 10 ou OnePlus 10T.

Já vimos uma série de rumores em torno do que vamos chamar de OnePlus 10T, incluindo um vídeo revelando o dispositivo de todos os ângulos, mas os últimos relatórios não apenas dão algumas especificações, mas o preço potencial também.

O OnePlus 10T foi visto no site de referência da AnTuTu por um popular informante na plataforma Weibo, Digital Chat Station. Com o número do modelo PGP110, o OnePlus 10T estaria vindo com o chipset Snapdragon 8+ Gen 1, o que já foi sugerido pelos rumores.

O OnePlus 10T também apareceu na Amazon UK, avistado pela RootMyGalaxy, antes de ser removido. A lista sugeriu que o dispositivo viria em uma opção de cor Preto Pedra da Lua e começaria em £799 para os 8GB de RAM e 128GB de modelo de armazenamento.

A lista também confirmaria que o OnePlus 10T ofereceria uma tela Full HD+ AMOLED com taxa de atualização de 120Hz e contaria com uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 50 megapixels.

Por enquanto, não há notícias sobre quando o OnePlus 10T chegará, mas se a tradição é algo a ser seguido, pode ser que não seja até outubro.

Escrito por Britta O'Boyle.