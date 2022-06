O vídeo de renderização OnePlus 10T mostra o projeto a partir de todos os ângulos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem sido difícil acompanhar todos os telefones anunciados pela OnePlus nos últimos tempos, e os rumores sugerem que outro será revelado antes do final do ano, na forma do OnePlus 10T.

Já vimos alguns vazamentos sobre o OnePlus 10T, embora o mais recente mostre o OnePlus 10T de todos os ângulos em um vídeo publicado pela SmartPrix em associação com a OnLeaks.

O vídeo foi criado com base em imagens ao vivo de uma unidade de pré-produção, foi reivindicado, e o design corresponde ao que foi sugerido anteriormente.

Seguindo um visual semelhante ao OnePlus 10 Pro, o OnePlus 10T tem uma caixa de câmera quadrada proeminente na parte superior esquerda da parte traseira, misturando-se ao quadro na borda do dispositivo. O flash parece ter movido posições em comparação com o OnePlus 10 Pro e também não parece haver nenhum deslizador de alerta - uma característica que sempre esteve nos telefones de bandeira OnePlus.

Diz-se que o OnePlus 10T terá uma armação de plástico com uma traseira de vidro e virá em duas cores. Também é dito que o OnePlus 10T terá uma tela LTPO AMOLED de 6,7 polegadas com uma resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 120Hz.

Outras características incluem o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, bateria de 4800mAh com carga rápida de 150W e uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 50 megapixels, sensor ultrawide de 16 megapixels e um macro sensor de 2 megapixels.

Por enquanto, não há indicação de quando o OnePlus 10T poderá ser lançado, embora seja provável que seja por volta de outubro se a tradição for alguma coisa a passar.

Escrito por Britta O'Boyle.