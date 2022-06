OnePlus 10/10T revela que o telefone terá melhor desempenho que o OnePlus 10 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um telefone que poderia ser o normal OnePlus 10 ou OnePlus 10T foi vazado, revelando o design e a folha de especificações do dispositivo. E poderia muito bem bater o 10 Pro de algumas maneiras.

De acordo com o vazamento, o OnePlus 10/10T apresentará a carga ultra-rápida de 150W anunciada pela empresa no início do ano. Também correm rumores de que o processador Snapdragon 8+ Gen 1 atualizado.

Se preciso, isso significaria que não só o telefone será mais potente que o OnePlus 10 Pro existente, mas também cobrará muito mais rápido.

Esta carga rápida de 150W verá uma bateria passar de vazia para meia cheia em apenas cinco minutos, e completará uma carga completa em menos de 20. Até agora, o OnePlus só lançou esta carga para o OnePlus Ace e OnePlus 10R que estão disponíveis apenas na China e na Índia, respectivamente.

O boato sugere que anteriormente era esperado que o telefone fosse lançado com o processador MediaTek Dimensity 9000, mas em vez disso vem com o chipset Snapdragon mais potente da Qualcomm.

Quanto ao design, o renderizado por @HeyItsYogesh e OnSiteGo mostra um telefone que continua a tendência de apresentar uma unidade grande e retangular na parte de trás com múltiplas lentes de câmera.

Desta vez - no entanto - parece que esta unidade se espalha por toda a parte traseira do telefone, e apresenta a proeminente etiqueta Hasselblad também.

Caso contrário, ela se parece muito com qualquer outro smartphone e - infelizmente para os fãs do OnePlus lá fora - não há interruptor deslizante de alerta. Ao contrário do Pro, não se espera que ele apresente carga sem fio.

Outras especificações incluem uma bateria de 4800mAh e um sistema de câmera tripla composto pelo sensor primário de 50 megapixels ao lado de uma macro de 16 megapixels ultrawide e 2 megapixels. Na frente, há uma tela de 6,7 polegadas de resolução FullHD+ com taxas de atualização de até 120Hz.

Em termos de preço, espera-se que ele se ajuste em algum lugar entre o OnePlus 10R e o OnePlus 10 Pro, e espera-se que seja lançado em algum momento em julho.

