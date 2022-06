Um OnePlus Nord N20 SE parece estar vindo em nosso caminho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Embora o Nord 2T e o CE 2 Lite tenham sido lançados apenas recentemente, outro aparelho OnePlus Nord está, segundo informações, em fase de construção.

Um dispositivo com o número de modelo CPH2469 foi visto no site da FCC (Comissão Federal de Comunicações) ainda na semana passada, e agora podemos ter um nome também. Uma lista separada foi encontrada no site da certificação TDRA que revela tudo.

A Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Governo Digital dos Emirados Árabes Unidos lista o mesmo número modelo, mas com o "nome de marketing" OnePlus Nord N20 SE também.

Pensa-se (pelo MySmartPrice) que o próprio dispositivo se tornará um Oppo A57 4G rebatizado. É um telefone em grande parte barato como um telefone com chips que também foi lançado recentemente em algumas regiões.

Ele roda em um processador MediaTek MT6765G e tem um visor LCD IPS de 6,56 polegadas (720 x 1612).

Tem 3GB de RAM e 64GB de armazenamento expansível, com uma câmera de lente dupla (13 megapixels, 2 megapixels) na parte traseira.

Também conta com uma câmara de 8 megapixels e custa menos de 150 euros (£128).

Não temos certeza absoluta de onde a OnePlus planeja liberar o telefone, mas como as duas listagens vistas até agora estão nos sites dos reguladores de comunicações nos EUA e nos Emirados Árabes Unidos, você pode assumir com segurança que ele estará disponível pelo menos nesses dois países.

