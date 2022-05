Este é o aspecto oficial do OnePlus Nord 2T 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de sua estratégia de alimentação por gotejamento, a OnePlus revelou oficialmente o projeto do OnePlus Nord 2T 5G, que será lançado na íntegra em 19 de maio, juntamente com os OnePlus Nord CE Lite e OnePlus Nord Buds.

A empresa chinesa publicou um post no blog discutindo o design do OnePlus 2T 5G, ao mesmo tempo em que revelava uma série de imagens mostrando o aparelho. O OnePlus Nord 2T 5G está confirmado em duas cores - Jade Fog e Gray Shadow.

O desenho oficial não será uma surpresa para aqueles que têm acompanhado os vazamentos. Há uma caixa de câmera proeminente no canto superior esquerdo, com biséis prateados ao redor das lentes e da caixa. Há também a proteção Corning Gorilla Glass 5 na parte frontal e traseira do aparelho.

OnePlus não revelou mais detalhes sobre o OnePlus Nord 2T 5G no post do blog, embora um relatório da WinFuture(via GizmoChina) publicado antes do post do OnePlus tenha oferecido mais imagens e detalhes de especificação.

É dito que o OnePlus Nord 2T virá com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90Hz. Aparentemente, ele terá um sensor de impressão de fingeprint no display, câmera frontal de 32 megapixels e uma câmera traseira tripla composta por uma câmera principal de 50 megapixels com OIS, um sensor ultra amplo de 8 megapixels com campo de visão de 120 graus e uma lente monocromática de 2 megapixels.

O chipset MediaTek Dimensity 1300 estará alimentando o OnePlus Nord 2T e aparentemente haverá uma bateria de 4500mAh sob o capô que suporta carga rápida de 80W. O OnePlus Nord 2T será anunciado em 19 de maio. Os rumores dizem que custará 399 euros.

Escrito por Britta O'Boyle.