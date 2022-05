OnePlus Nord 2T confirmado para rodar no MediaTek Dimensity 1300

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus lançará o telefone OnePlus Nord 2T 5G na quinta-feira, 19 de maio de 2022, juntamente com as versões globais do Nord CE 2 Lite e Nords Buds.

No entanto, de maneira típica do OnePlus, ele está fornecendo informações sobre o próximo aparelho antes do tempo.

A última revelação oficial é que ele funcionará no processador MediaTek Dimensity 1300, que é mais eficiente em termos de potência e tem melhor conectividade e desempenho térmico que seu predecessor (como encontrado no OnePlus Nord 2).

Poucos outros detalhes foram revelados até o momento, embora não quiséssemos deixar de lado o fabricante para nos dar mais algumas pepitas nos próximos dias.

Enquanto isso, você pode dar uma olhada no vídeo de desencaixotamento do telefone que vazou on-line na semana passada. Várias fotos oficiais do mesmo também vazaram nos últimos tempos.

Também se diz que o OnePlus Nord 2T vem com uma bateria de 4.500mAh que suporta carga rápida Supervooc de 80W, tem 8GB/12GB de RAM, e um display AMOLED de 6,43 polegadas com capacidade de taxa de atualização de 90Hz.

Ele será revelado por completo durante o evento "The Speed Games", que se intitula "Os jogos de velocidade". Ele começa às 15h BST desta próxima quinta-feira e, espera-se, revelará também os preços. Você pode assisti-lo aqui mesmo.

Escrito por Rik Henderson.