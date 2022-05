OnePlus confirma o lançamento do OnePlus Nord 2T

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que realizará um evento de lançamento para o mercado europeu, no qual anunciará uma série de novos produtos.

Aqui não há segredo: OnePlus confirmou que irá anunciar o OnePlus Nord 2T 5G, o OnePlus Nord 2 Lite 5G e os OnePlus Nord Buds.

Os dois últimos produtos que já conhecemos: ambos foram anunciados no lançamento do More Power to You na Índia em abril, mas o Nord 2T é até agora sem aviso prévio - além dos extensos vazamentos, isto é.

O Nord 2T 5G parece seguir o Nord 2, que descobrimos ser um grande telefone de médio alcance quando foi lançado em 2021.

O novo dispositivo parece ser uma atualização rápida, mas com um design incomum no layout das câmeras. Enquanto há dois círculos pretos atrás, dando continuidade a um design que começou com o OnePlus 9 Pro, o círculo inferior parece ter colocado lentes de forma bastante aleatória dentro dele, como revelado em um descaixotamento precoce.

Em outros lugares, o OnePlus confirmou que o Nord 2T terá 80W de carga SuperVOOC, enquanto também esperamos ver a Dimensidade MediaTek 1300, como revelado em vazamentos. Também estamos esperando uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com taxa de atualização de 90Hz.

A revelação oficial destes novos dispositivos para a Europa ocorrerá em 19 de maio e temos um guia completo sobre como assistir à ação aqui mesmo.

Escrito por Chris Hall.