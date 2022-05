Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os dias de ser surpreendido por qualquer lançamento telefônico estão muito atrasados, graças à infinidade de vazamentos e rumores com antecedência. E embora as empresas possam querer manter as coisas em segredo até a grande revelação, isso não é mais aparentemente possível.

Esse trabalho se torna ainda mais difícil quando um parceiro de varejo empurra ao vivo uma página da loja antes do lançamento, como a AliExpress fez para o próximo OnePlus Nord 2T.

O site que importa produtos chineses para a Europa e o Reino Unido disponibilizou a OnePlus Nord 2T para venda, e a página da loja revela o design do telefone e todas as especificações importantes. Tem até mesmo alguns produtos de aparência oficial. (Vamos incluir uma captura de tela da página no final deste artigo no caso da AliExpress decidir retirar a página. )

Do ponto de vista do design, a forma geral e a aparência do telefone é semelhante à atual Nord 2, sendo a principal diferença os círculos proeminentes da câmera. Os dois círculos na unidade de câmera são muito maiores, mas a disposição das lentes é incomum.

O círculo superior tem uma lente grande - que supomos ser a câmera primária de 50 megapixels - mas o módulo inferior parece apresentar duas lentes menores, sendo que a menor delas parece ser muito pequena de fato.

Se a lista de especificações for precisa, estamos assumindo que a menor é o sensor preto e branco de 2 megapixels para capturar detalhes de luz, onde a outra é o ultrawide de 8 megapixels.

Graças a vazamentos anteriores, porém, nenhuma das especificações listadas é uma surpresa. Elas estão praticamente no mesmo nível que aqueles primeiros rumores diziam que seriam.

Isso quer dizer que será alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 1300 - uma atualização do Nord 2's 1200 - assim como uma bateria de 4500mAh com carga rápida SuperVOOC de 80W com fio.

A lista também revela a esperada combinação de 8GB/128GB de RAM e armazenamento, que deverá ser a mais baixa de duas configurações. Também parece que ela estará disponível em duas cores: cinza e verde.

Uma coisa que é provável que mude para o lançamento oficial é o preço. Com o Nord 2 custando £399 no Reino Unido, esperaríamos que o Nord 2T estivesse dentro e em torno desse mesmo estádio, e não acima de £550.

