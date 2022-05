Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que OnePlus está a poucos meses de lançar um modelo de telefone 'Ultra' com câmeras melhores. Diz-se que o OnePlus 10 Ultra está atualmente em fase de teste e que é alimentado por um processador Snapdragon ainda não lançado.

Este chipset - chamado Snapdragon 8 Gen 1+ - provavelmente será uma versão mais poderosa do atual processador principal, o Snapdragon 8 Gen 1. Também é sugerido que o telefone também apresentará um sistema de câmera melhorado sobre o 10 Pro.

A dica vem de uma fonte de rumores freqüentes, @heyitsyogesh no Twitter, que responde mais tarde no tópico que vai ser lançado em agosto/setembro. Se for preciso, isso significaria que existe a possibilidade de a série OnePlus 10 apresentar até quatro modelos até o final do ano.

Assim, o carro-chefe do OnePlus Ultra está entrando em fase de testes, com foco em câmeras & SD 8 Gen 1+



OnePlus 10 - D9000/SD 8 Gen 1 (dependendo do mercado)



D8000 e SD888 em mais telefones de gama média como a série Nord



7 Gen 1 sendo planejados.



Linha do tempo e produtos complicados demais - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 3 de maio de 2022

Com os OnePlus 10 Pro e OnePlus 10R já anunciados, um OnePlus 10 regular afirmou estar chegando em breve e um OnePlus 10 Ultra rumores, o que faria dele a maior série numerada até agora na história da OnePlus.

Não é uma grande surpresa; 2021 foi um sinal do que estava por vir para o OnePlus. Tendo se tornado oficialmente uma sub-marca da Oppo, começou a agir como sua matriz, oferecendo múltiplos modelos de aparelhos a preços variáveis.

Além disso, alguns modelos estavam disponíveis apenas na Índia, outros apenas nos EUA, outros apenas na Europa. Sua abordagem aos lançamentos telefônicos se tornou muito mais fragmentada.

Para 2022, esse ethos parece estar sendo empurrado ainda mais, com ainda mais variedade em modelos, pontos de preço e especificações, e alguns deles apenas disponíveis em regiões específicas.

Manter um controle sobre o que o OnePlus oferece vai se tornar muito mais confuso com o passar do tempo. Os dias de lançamento de um telefone de cada vez são uma memória distante que se desvanece rapidamente.

Escrito por Cam Bunton.