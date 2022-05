Dicas e truques do OnePlus 10 Pro: 14 recursos úteis para tentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A cada novo telefone OnePlus vem uma nova versão do software baseado no Android. Para o OnePlus 10 Pro isso é especialmente verdade, uma vez que é adotado o que é - essencialmente - uma versão ajustada do ColorOS da Oppo.

Quer você queira saber como usar o recurso de RAM virtual, como usar gestos úteis para tirar uma foto de tela, ou usar o modo Android 12 com uma só mão, há muito aqui para descobrir.

Descubra alguns dos recursos mais úteis em nosso vídeo abaixo ou continue rolando para o guia escrito:

Se seu telefone estiver funcionando devagar, ou se você apenas gosta de números, há uma maneira de mostrar a quantidade de RAM de seu telefone que você está usando a qualquer momento na visão dos aplicativos recentes. Basta abrir as configurações de sua casa pressionando por muito tempo o papel de parede e tocando a roda dentada 'Mais', rolar para baixo para 'Gerenciador de tarefas recentes', alternar para o botão ao lado de 'Mostrar informações de RAM/memória para tarefas recentes'.

Agora, ao abrir a visualização das tarefas recentes, você verá uma estatística de uso da RAM na parte inferior da tela.

Se você achar que precisa de RAM extra, você pode usar parte do armazenamento do telefone como RAM virtual. Na verdade, o telefone já tem isso habilitado por padrão e adiciona 3GB. Mas você pode expandir ainda mais, até 7GB adicionais. Para fazer isso, vá para Configurações > Sobre o Dispositivo e depois toque em 'RAM'. Agora você verá um deslizador na tela que lhe permite expandir mais 5GB ou 7GB. Escolha a quantidade de memória adicional que você deseja.

Nos últimos anos, parece que a ação padrão quando você pressiona e segura a tecla de dormir/despertar ao lado é lançar um assistente de algum tipo em vez de trazer a energia para fora e reiniciar as opções. No entanto, você pode mudar isso. Vá para Configurações > Configurações do sistema > Botão Liga/Desliga. Agora pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar e escolha "menu ligar/desligar" na lista.

Muitas vezes, quando estamos em espera no telefone, encontramos por padrão colocar o telefone em alto-falante e depois esperar até que alguém atenda, quando queremos mudar para o fone de ouvido e levar o telefone até um ouvido.

Com um telefone OnePlus você pode ativar uma função que faz esta troca automaticamente quando você levanta o telefone até seu ouvido. Vá para Configurações > Configurações do sistema > Gesto e movimentos. Agora ligue a chave ao lado de "Mudança automática para receptor". Agora, sempre que você pegar o telefone com o alto-falante habilitado, ele mudará automaticamente quando estiver ao lado de seu ouvido.

Esta é uma de nossas características favoritas, e é a capacidade de tirar uma foto com três dedos na tela, em vez de mexer na combinação de botões. Basta usar três dedos e deslizar para baixo na tela, e ela irá tirar uma foto da tela. Se não o fizer, verifique se o recurso está habilitado indo para Configurações > Configurações do sistema > Gestos e movimentos > e depois mude para a opção 'Swipe down with 3 fingers to take a screenshot' (Deslizar com 3 dedos para tirar uma foto da tela).

Portanto, esta é na verdade uma característica padrão do Android 12 agora, e é a capacidade de deslizar na tela para derrubar itens de difícil acesso (como alternadores/campos de busca, etc.). Vá para Configurações > Configurações do sistema > Modo com uma mão e depois ative-o. Agora, quando você desliza para baixo na parte inferior da tela, ele traz para baixo a metade superior da interface para facilitar o acesso àqueles elementos de difícil acesso sem esticar ou precisar de duas mãos.

Ao longo de um tema semelhante ao modo com uma só mão, você pode executar algo chamado ícone puxado para baixo em sua tela inicial para chegar rapidamente a um aplicativo que você deseja lançar. Vá para Configurações > Tela inicial e tela de bloqueio e agora escolha 'Gesto de puxar o ícone para baixo'. Ative-o.

Agora volte para sua tela inicial, depois deslize para cima do canto esquerdo ou direito e você verá todos os seus ícones se esmagar naquele canto. Mantenha seu polegar na tela e solte-o quando chegar ao aplicativo ou pasta que deseja abrir.

Por padrão, sempre que você tem notificações esperando, o software OnePlus mostra um pequeno número na barra de status na parte superior. Se você preferir ver ícones - para saber quais aplicativos têm alertas à espera de atenção - você pode mudar para aqueles em seu lugar. Basta ir para Configurações > Barra de Notificação e Status, e então escolher 'Barra de Status'. Na tela seguinte, a opção mais alta é 'Ícones de Notificação'. Escolha esta opção, e então selecione ícones no menu pop up.

Durante anos, quando você escolhe um som de notificação, a única opção real tem sido ter o mesmo som de alerta para cada única notificação. Mas com a opção de melodia, você pode tê-la para que, quando várias notificações forem recebidas em sucessão rápida, o som crie uma melodia, em vez de apenas tocar o mesmo som para cada uma delas. É uma característica introduzida por Oppo no ColorOS 11 e agora também está disponível no OxygenOS 12.

Basta ir para Configurações > Som e vibração e rolar para baixo até encontrar 'Som de notificação'. No topo você verá Melody, juntamente com quatro caixas coloridas, cada uma representa um som de instrumento diferente. Escolha aquele que você gosta do som, e seu recurso Melody será habilitado.

Uma das novas características introduzidas no Android 12 foi a capacidade de alternar rapidamente o microfone e a câmera de sua sombra de ajuste rápido. Com o software OnePlus, esses alternadores não estão na folha por padrão, mas você pode adicioná-los.

Solte suas configurações rápidas como de costume e depois toque no pequeno lápis para editar. Nessa primeira tela, você verá uma alternância para acesso ao microfone e outra para acesso à câmera. Basta arrastá-los e soltá-los na folha onde você quer que eles estejam. Agora, ao soltá-lo, você pode facilmente tocar para bloquear o acesso à sua câmera ou ao microfone.

Na última versão de OxygenOS, OnePlus introduziu um recurso para ajudar no equilíbrio trabalho/vida.

Vá para as configurações e encontre 'Características especiais', agora escolha 'Equilíbrio trabalho-vida'. Toque em 'Configurar modo de trabalho' e na tela seguinte você pode determinar quais os horários e dias em que ele é ativado automaticamente. Por padrão, isso está definido para 9h às 18h nos dias de semana. Você pode mudar isso se quiser, ou se preferir que seja baseado no local de trabalho, você pode escolher que seja baseado em quando você se conectar ao seu escritório de trabalho Wi-Fi, ou quando você estiver no seu local de trabalho.

Então você pode escolher quais contas do Gmail funcionam e, abaixo disso, os aplicativos de trabalho pelos quais você gostaria de ser notificado ainda durante seu dia de trabalho.

Então você faz o mesmo, mas para o 'Modo de vida' que novamente - você pode configurar com base no tempo, local ou conexão Wi-Fi, em que você pode garantir que somente receberá notificações de aplicativos e contas pessoais, e as contas de trabalho não serão recebidas. É bastante útil.

As últimas cargas telefônicas OnePlus são muito rápidas, mas se você é um carregador noturno, provavelmente não precisa estar carregando rapidamente o tempo todo. Você pode aumentar a longevidade de sua bateria ao ativar o recurso de carga otimizada. O que isto faz é carregar os primeiros 80% rapidamente à noite, mas depois espera até pouco antes de você acordar (ou seu alarme matinal) para encher os últimos 20%.

Ela deve ser ativada por padrão, mas se não for possível, você pode ativá-la. Vá para Configurações > Bateria > Configurações avançadas e, em seguida, ative a alternância 'Carga noturna otimizada'.

Este é um recurso clássico do OnePlus e, se você já teve um telefone OnePlus antes, é provável que você já soubesse sobre ele. Mas se você for para o aplicativo de calculadora pré-instalado e digitar '1 + =' você verá um ovo de Páscoa aparecer na tela.

Este também não é um recurso novo, mas o método de acesso é ligeiramente diferente do anterior. Você pode escolher uma cor de acento personalizada para a interface do usuário. Basta ir para Configurações > Personalizações e selecionar 'Cores'. Você verá uma roda de cores no canto inferior direito. Toque nele, e agora mova o botão até encontrar a cor exata que deseja. Agora essa cor aparecerá como o acento em várias camadas da interface, como sua sombra de configurações rápidas.

Escrito por Cam Bunton.