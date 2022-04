Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus lançou oficialmente seu mais recente telefone principal - o OnePlus 10R 5G - após meses de provocações e rumores.

O aparelho é alimentado pelo chipset Mediatek Dimensity 8100 Max e suporta carga ultra-rápida Supervooc de 150W - algo também encontrado no Realme GT Neo 3, o Realme GT Neo 3.

O !0R também vem com um display FHD+ AMOLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz e uma taxa de toque de 70Hz.

Um sistema de câmera tripla pode ser encontrado na parte traseira, com o sensor OIS de 50 megapixels IMX766 da Sony usado para o came principal, mais um ultrawide de 8 megapixels, e um macro de 2 megapixels.

A câmera dianteira é de 16 megapixels e está escondida atrás de um recorte de furo no centro superior. Um sensor de impressão digital subexibido também pode ser encontrado na frente.

Em termos de design, o OnePlus 10R 5G é de certa forma uma partida para a marca. Ele tem uma parte traseira com bordas retas e um entorno quase semelhante a um iPhone.

O preço e a disponibilidade foram anunciados para seu lançamento na Índia. Começará em 38.999 rupias (cerca de £410) e estará disponível à venda a partir de 4 de maio de 2022.

Ainda estamos aguardando detalhes para outras regiões, embora possa ser lançado com o nome OnePlus Ace em outro lugar.

OnePlus também anunciou o OnePlus Nord CE 2 Lite e OnePlus Nord Buds ao lado deste telefone, durante seu fluxo de lançamento More Power for You. Você pode conferir toda a apresentação em nosso recurso como assistir aqui mesmo.

squirrel_widget_6793942

Como consertar seu vídeo corrompido e prepará-lo para carregar com Stellar Por Pocket-lint International Promotion · 28 Abril 2022

Escrito por Rik Henderson.