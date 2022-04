Há outro telefone misterioso OnePlus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acompanhar o que parece ser um esplendor sem fim de telefones OnePlus não é uma proeza fácil no momento. A empresa anunciou recentemente o OnePlus Ace na China, com o OnePlus 10R e o OnePlus Nord CE 2 Lite, ambos esperados para serem revelados na Índia nos próximos dias, mas não é isso que a empresa espera.

Também foram divulgados rumores sobre um OnePlus 10 padrão, bem como um OnePlus 10 Ultra e agora parece que um dispositivo OnePlus sem nome foi visto no site da TENAA, apresentando um design de câmera traseira semelhante ao OnePlus 10 Pro.

O dispositivo OnePlus tem um número de modelo de PGZ110 e embora seu nome comercial ainda seja um mistério, imagens do dispositivo junto com algumas especificações chave foram reveladas na lista.

O dispositivo é mostrado em uma opção de cor cinza e tem um invólucro traseiro de câmera com design semelhante ao OnePlus 10 Pro. O aparelho mede 164,3 × 75,8 × 8,7mm e pesa 205g, e aparentemente oferecerá uma tela LCD Full HD+ LTPS de 6,59 polegadas. Embora o chipset não esteja detalhado na listagem, diz-se que virá em opções de 8GB e 12GB de RAM, com opções de armazenamento de 128GB e 256GB.

Diz-se que a capacidade da bateria é de 4890mAh e que suporta carga rápida, embora os detalhes disto não tenham sido revelados. Uma câmera tripla é reclamada para a traseira, composta de um sensor principal de 64 megapixels, apoiado por um sensor de 8 megapixels e um sensor de 2 megapixels, enquanto que a dianteira oferece um sensor de 16 megapixels.

Os detalhes finais sugerem a ausência de um deslizador de alerta e um sensor físico de impressão digital, sugerindo que este não será um dos principais telefones da empresa. Nosso melhor palpite, com base no número do modelo, é outro modelo OnePlus Ace, mas por enquanto, nada está confirmado.

Escrito por Britta O'Boyle.