Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus mudou sua estratégia de lançamento nos últimos anos, ainda mais este ano. O primeiro sinal de que as coisas iriam ser diferentes em 2022 foi quandoo OnePlus 10 Pro foi lançado inicialmente na China, e não tinha um irmão não-profissional anunciado ao mesmo tempo.

Isso significa que durante meses houve perguntas sobre se o OnePlus lançaria ou não um OnePlus 10 não-Pro. A empresa já se mudou anteriormente para dispensar perguntas sobre o assunto, mas um vazamento recente sugere que nós vamos - de fato - ver um em algum momento este ano.

Se o rumor for exato, o OnePlus 10 apresentará uma tela AMOLED de 6,7 polegadas de resolução Full HD+ (1080 x 2400) que usa tecnologia LTPO de segunda geração para oferecer taxas de atualização adaptativas entre 1hz e 120Hz.

Além da resolução, isso significa que deve ser muito semelhante ao painel do OnePlus 10 Pro. E, segundo se afirma, poderia ser ligeiramente mais potente do que o modelo Pro.

O vazamento - publicado pela Digit em colaboração com a OnLeaks - afirma que o OnePlus está testando modelos com um processador Snapdragon 8 Gen 1+, bem como uma variante MediaTek com um processador da série 9000.

Isto é alegadamente suportado ou por 8GB ou 12GB de RAM e 128GB ou 256GB de armazenamento, assim como uma bateria de 4800mAh que é capaz de suportar a mais recente tecnologia de carga flash do OnePlus/Oppo.

Ou seja, ela será carregada muito rapidamente graças ao suporte para carregamento SuperVOOC de 150W.

O telefone terá três câmeras na parte traseira, incluindo uma primária de 50 megapixels, 16 megapixels ultrawide e uma câmera de 2 megapixels, com uma câmera aprimorada de 32 megapixels auto-filme perfurada no visor na frente.

Uma inclusão surpreendente neste último vazamento é o rumor de que este telefone será o primeiro carro-chefe OnePlus em anos a não incluir um interruptor deslizante de alerta físico. Por um tempo, este tem sido um dos pilares e oferece uma maneira fácil de alternar entre toque, vibração e silêncio.

Espera-se que o OnePlus 10 seja lançado em algum momento na segunda metade de 2022, o que significa um par de meses, pelo menos, até que seja provável que ouçamos algo mais oficial sobre isto, mas vamos mantê-lo atualizado sobre a história à medida que novas informações chegarem.

Escrito por Cam Bunton.