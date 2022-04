OnePlus 10R 5G revelado oficialmente antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus revelou oficialmente o OnePlus 10R 5G e suas capacidades de carga rápida em uma série de tweets antes do evento More Power to You de lançamento da próxima semana.

O OnePlus 10R 5G será totalmente revelado em 28 de abril, juntamente com o OnePlus Nord CE 2 Lite e o OnePlus Nord Buds. Está confirmado para vir com um mostrador de fluidos de 120Hz e uma carga rápida Supervooc 150W, com um dia de carga disponível após apenas 10 minutos.

O telefone tem sido gozado pela OnePlus Índia em seu feed do Twitter nos últimos dias, em tweets sobre diferentes recursos. Por exemplo, em 17 de abril, a empresa postou uma imagem do aparelho destacando suas proezas no jogo.

Projetado mantendo todos os MVPs em mente, o novo #OnePlus10R vem com um motor de jogo HyperBoost, para que você possa transformar cada situação em uma vitória para todos. # MorePowerToYou- OnePlus India (@OnePlus_IN) 17 de abril de 2022

Ele também revelou o processador MediaTek Dimensity 8100 Max em outro posto, mais um teaser inicial mostrando a unidade de câmera traseira.

Pouco restará para revelar durante o evento on-line a este ritmo. Ainda assim, você pode saber mais sobre o livestream aqui. E, nos próximos dias, vamos mantê-lo atualizado com todos os acontecimentos com o OnePlus 10R 5G e seus companheiros de estábulo.

Escrito por Rik Henderson.