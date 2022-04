Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus finalmente reconheceu seu muito falado aparelho, o Nord CE 2 Lite 5G (sim, é um pouco bocado bocado boca-a-boca).

AOnePlus Índia tem tweetado todo tipo de detalhes em torno do evento de lançamento da marca no dia 28 de abril.

Primeiro, confirmou a existência do dispositivo com um tweet com uma silhueta de desenho de linha simples e notou que ele vai cair no evento.

Depois, um tweet subseqüente revelou que podemos esperar uma bateria de 5000 mAh com carga rápida SuperVooc de 33W.

Estas especificações correspondem às informações vazadas que vimos no início deste mês, sugerindo que os outros aspectos também podem ser precisos.

Se este for o caso, podemos esperar uma tela de 6,58 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz.

Ele será alimentado por um Snapdragon 695 com até 8GB de RAM e 128GB de armazenamento.

Além disso, esperamos que a matriz de câmeras apresente um disparador principal de 64MP complementado por uma lente macro mono e 2 megapixels de 2 megapixels.

Finalmente, a OnePlus India nos deu nossa primeira foto oficial do dispositivo, revelando um acabamento azul limpo e um design muito parecido com o Realme 9 Pro+.

Estamos ansiosos para ver mais no dia 28.

Escrito por Luke Baker.