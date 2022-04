OnePlus Ace confirmado, será lançado em 21 de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus tem aparecido muito nas notícias recentemente. A empresa anunciou um evento em 28 de abril onde se espera revelar três telefones, embora agora pareça que haverá outro evento na China antes dessa data.

Segundo o MySmartPrice, a empresa confirmou através do site chinês de blogs Weibo que o OnePlus Ace será lançado no dia 21 de abril e também revelou algumas imagens oficiais do dispositivo.

Se você tem prestado atenção às notícias OnePlus recentemente, você pode estar um pouco confuso. As imagens do OnePlus Ace parecem idênticas à imagem do que foi dito que era o OnePlus 10R.

Compartilhando especulações muito semelhantes, houve muita deliberação se esses dois dispositivos são de fato o mesmo dispositivo, mas com nomes diferentes. Os últimos rumores sugerem que o OnePlus Ace será lançado na China primeiro - como confirmou o OnePlus - mas sugere-se que será lançado na Índia sob o OnePlus 10R, presumivelmente no evento de 28 de abril.

As imagens oficiais do OnePlus Ace mostram uma caixa de câmera proeminente no canto superior esquerdo com um sensor grande na parte superior e dois sensores menores abaixo. Nenhum deslizador de alerta é mostrado nas imagens e também não há tomada de fone de ouvido, mas são mostradas variantes em preto e azul. OnePlus confirmou anteriormente que o dispositivo funcionaria no chipset MediaTek 8100 e também se espera que ele ofereça uma carga rápida de 150W.

Outras especificações de rumores incluem um display Full HD+ de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz. Diz-se que a câmera traseira tripla é composta por um sensor principal de 50 megapixels, acoplado a um sensor de 8 megapixels e um sensor de 2 megapixels. Diz-se que a frente é um sensor de 16 megapixels.

De acordo com o posto Weibo, o OnePlus Ace será lançado na China no dia 21 de abril às 19h, horário local, que é 12h BST, portanto observe este espaço para as informações oficiais.

Escrito por Britta O'Boyle.