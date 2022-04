Imagem publicitária OnePlus 10R publicada acidentalmente pela Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus anunciou oficialmente que realizará um evento em 28 de abril de 2022 na Índia, e espera-se que haja vários dispositivos anunciados no evento, um dos quais se diz ser o OnePlus 10R.

Tem havido alguma confusão em torno do OnePlus 10R durante as últimas duas semanas. Inicialmente pensou-se que o dispositivo seria renomeado como OnePlus Ace, embora agora pareça que eles são dispositivos separados e o último vazamento mostra acidentalmente o projeto.

A Amazon India publicou uma foto em seu Instagram revelando a parte de trás de um dispositivo, que outro leaker então disse ser o OnePlus 10R. O projeto do dispositivo corresponde a um dos desenhos do convite OnePlus para o evento de 28 de abril, sugerindo que ele apareceria no evento.

No canto superior esquerdo há um grande alojamento de câmera com três sensores de câmera, um grande no topo e dois menores abaixo, o que o torna bastante distinto. A imagem da Amazônia também parece mostrar um painel texturizado na parte traseira, mas pensamos que isto é um reflexo e a parte traseira é de vidro.

Boatos anteriores diziam que o OnePlus 10R seria essencialmente um Realme GT Neo 3 re-badged e vem com 150W de carga rápida e o processador Mediatek Dimensity 8100.

Por enquanto, nada é oficial, embora não pareça que teremos que esperar muito mais para descobrir.

Escrito por Britta O'Boyle.