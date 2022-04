O vazamento do OnePlus 10R será realmente chamado de OnePlus Ace?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns vazamentos recentes sugerem que o OnePlus deverá lançar um novo telefone quase de bandeira num futuro próximo, com rumores sugerindo que vamos ver um novo modelo chamado "OnePlus Ace".

Sendo 'Ace' um nome que Oppo - sua empresa mãe - já usou antes, não é totalmente surpreendente vê-lo. O que não está claro é se o nome 'Ace' é ou não apenas um nome de código usado internamente ou se será um nome usado em regiões diferentes.

A confusão deriva do fato de que todos os rumores recentes sugerem que este telefone será um Realme GT Neo 3 rebatizado, com carga rápida de 150W e o processador Mediatek Dimensity 8100.

Estas são as especificações exatas e os rumores originalmente esperados para um OnePlus 10R não anunciado na Índia, que deverá ser lançado em um evento no dia 28 de abril.

Entretanto, em um posto Weibo pela Digital Chat Station, o telefone é referido como "OnePlus Ace". Este nome é usado novamente por uma conta de leaker diferente chamada @WhyLab, que postou uma foto do telefone em questão na caixa protetora que esconde seu design, mas ligado a um carregador de 150W.

Dado o fato de que o Dimensity 8100 está sendo comparado favoravelmente ao processador Snapdragon 888 em testes de benchmark, faria sentido que ele aparecesse em um modelo ligeiramente menos potente em sua gama de bandeiras.

OnePlus lançou anteriormente modelos 'R' de smartphones na Índia, e faria sentido que existisse um 10R na Índia.

No entanto, não havendo ainda um 'OnePlus 10' regular na Europa ou na América do Norte, resta um espaço no mercado para um telefone OnePlus ligeiramente menos potente que se encontra em algum lugar entre o Nord de médio alcance ou o carro-chefe de primeira linha. É aqui que podemos ver um modelo 'Ace' lançado?

O carregamento de 150W acima mencionado foi anunciado oficialmente pela OnePlus durante o MWC este ano, com a empresa dizendo que será lançado em um dispositivo em algum momento do segundo trimestre de 2022. Isto durante uma conferência tecnológica voltada para a Europa.

O que isso significa é que estamos esperando um telefone com carregamento de 150W para lançar nos próximos meses. Se ele se chama OnePlus Ace, OnePlus 10R ou algo totalmente diferente ainda está para ser visto.

